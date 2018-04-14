Лавров: Цель ударов по Сирии - сорвать расследование химатаки

Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции, осуждающей удары по целям в Сирии, нанесенные в ночь на субботу США, Великобританией и Францией. В проекте резолюции действия США и их союзников названы "агрессией" и "нарушением Устава ООН".

Совет безопасности, как ожидается соберется на заседание в Нью-Йорке 18 часов по московскому времени.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удары по Сирии "неприемлемыми и неправомерными". Он также обвинил США и их союзников в стремлении сорвать приезд экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Дума для расследования утверждений об использовании в нем химического оружия против мирных жителей.

Вашингтон, Лондон и Париж утверждают, что располагают доказательствами того, что отвественность за химическую атаку несет режим сирийского президента Башара Асада, и называют целью ракетных ударов по Сирии необходимость воспрепятствовать применению химического оружия в будущем.

Организация по запрещению химического оружия в субботу заявила, что ее эксперты намерены продолжить работу в Сирии и установить факты о предполагаемой химической атаке.