Американский посол: США перед нанесением ударов связались с РФ

Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Соединенные Штаты были в контакте с Россией в связи с ракетными ударами по объектам в Сирии, которые США, Великобритания и Франция нанесли в ночь на субботу.

"Прежде чем предпринять какие-либо действия, Соединенные Штаты связались с Российской Федерацией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения", – сказал Хантсман в видеообращении, которое публикует "Голос Америки". Цель этого обращения, по словам Хантсмана, – сделать так, чтобы россияне узнали непосредственно от посла США о мотивах действий США и их союзников в Сирии. Хантсман заявил, что смыслом этих действий было стремление помешать режиму сирийского президента Башара Асада использовать химическое оружие, а удары наносились по объектам, связанным с производством и хранением этого оружия.

По данным Пентагона, США и их союзники выпустили 105 ракет по трем объектам в Сирии, ракеты достигли цели. Ни американские военные, ни власти Сирии не сообщают о каких-либо человеческих жертвах. Причиной ударов стали сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума, которую, как убеждены страны Запада, осуществили войска Асада. Президент России резко осудил удары по Сирии, назвав их "агрессией".