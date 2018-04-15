Западные союзники предлагают Асаду сотрудничать с ОЗХО

Великобритания, США и Франция предлагают Совету Безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии, сообщает в воскресенье, 15 апреля, агентство AFP. Подготовленный Францией документ предусматривает создание "независимого механизма" для того, чтобы расследовать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.

В проекте содержится призыв к президенту Сирии Башару Асаду сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Специалисты этой организации в настоящее время исследуют произошедшее в Думе 7 апреля, когда там применялось, как утверждают США и их союзники, химическое оружие.

Сирийскому правительству следует "конструктивно" и "без предварительных условий" начать переговоры с повстанцами, сказано в документе. В нем также говорится о необходимости "беспрепятственного доступа гуманитарной помощи".

Проект резолюции будет обсуждаться 15 апреля. Сроки голосования пока не объявлены.

США, Великобритания и Франция ранее ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. Россия внесла в Совбез проект резолюции, в которой этот удар был назван назван "агрессией" и "нарушением международного права и хартии ООН". Документ не был принят, за него, кроме РФ, проголосовали только Китай и Боливия.