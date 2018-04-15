Залп по Кремлю. Юрий Федоров – о стратегической ловушке

Почти неделю политики, эксперты и журналисты гадали, осуществит ли Дональд Трамп свою угрозу не оставить без ответа химическую атаку в пригороде Дамаска. Одни сомневались, другие по традиции обвиняли американского президента в безрассудности и непонимании деликатной природы мировой политики, третьи предрекали конец света в пламени ядерной войны. В ночь на 14 апреля все стало ясно. США, Великобритания и Франция совместно уничтожили несколько складов химического оружия и центров по его производству, принадлежащих режиму Башара Асада. Конец света отложен.

Скажем прямо, в Вашингтоне, Лондоне и Париже и не планировали разгромить сирийский режим. Задача была скромнее – дать понять Асаду и его генералам, что применение химического оружия не останется безнаказанным. И в преддверии, и после удара все это широко обсуждалось политиками и политологами. А вот о том, что в ночь на 14 апреля был нанесен болезненный политический и моральный удар не только по Дамаску, но и по Кремлю, в мире, а тем более в России говорят гораздо меньше.

Ввязавшись в гражданскую войну в Сирии, Путин рассчитывал "обменять Сирию на Украину", возможно, даже пойти на отставку Асада в ответ на признание Западом результатов российской агрессии в Украине и превратить Кремль в центр силы, равный по влиянию Белому дому. Эта геополитическая идея, как и следовало ожидать, провалилась. Тогда в Москве взяли курс на безусловную поддержку сирийского лидера, чтобы утвердить себя главным игроком на Ближнем Востоке. Вплоть до последнего времени казалось, что Кремлю это удается. Российские ковровые бомбардировки сыграли свою роль в серьезном ослаблении сирийской оппозиции. Путин видел себя влиятельным мировым лидером, что, естественно, льстило его самолюбию. Но в ночь с 13 на 14 апреля по эго российского президента нанесен удар: дружественный режим, который Москва обязалась защищать и поддерживать, подвергся вполне ожидаемому и весьма болезненному в политическом отношении наказанию. "Влиятельного ближневосточного игрока" из Путина не получилось. Элиты на Ближнем Востоке верят не словам, а делам. И если обещанное покровительство дает сбой, то и персонаж, его пообещавший, теряет доверие.

Все опять пошло не так. Бравые российские военные на деле были обеспокоены прежде всего тем, чтобы американские ракеты ненароком не зацепили недавно приобретенные базы в Тартусе и Хмеймиме. Тогда по правилам игры пришлось бы вступать в бой с американскими войсками, а эта перспектива никакого энтузиазма у российских генералов не вызывала. Одно дело безнаказанно бомбить гражданское население или вооруженные группировки, у которых нет ни авиации, ни средств ПВО, а совсем другое – воевать с заведомо превосходящими силами США. К тому же эпизодическое столкновение с американскими, британскими и французскими силами может перерасти в более масштабный военный конфликт. Поэтому не исключено, что сами российские генералы и проинформировали своих американских коллег, где именно должны пролегать траектории их крылатых ракет, чтобы не залететь в зону ответственности российского ПВО.

После того как угроза столкновения с США миновала, Путин "самым серьезным образом" осудил действия Вашингтона и распорядился созвать Совет Безопасности ООН. "История, – сказал он, – расставит всё по своим местам". Совет был созван. Господин Небензя, подражая недоброй памяти Андрею Вышинскому, произнес очередную зубодробительную речь. Представители США, Великобритании и Франции в очередной раз напомнили, что именно благодаря систематическому применению Россией права вето Совет Безопасности не может остановить войну в Сирии.

Привычная тактика Путина – "вы сначала докажите, что это мы, а потом мы с вами будем разговаривать" – более не работает

С Путиным можно согласиться в одном: история действительно расставит все по своим местам. Будущим историкам будет любопытно проанализировать, как и почему благодаря Путину Россия оказалась в стратегической ловушке. Российские войска в Сирии являются заложниками Дамаска и Тегерана. В обеих столицах прекрасно осознают, что, сократи Москва свое военное присутствие в Сирии, режим Асада снова окажется на грани падения, а иранские стражи исламской революции и банды "Хезболлы" останутся без воздушного прикрытия и поддержки. Асад и его иранские покровители научились манипулировать Путиным, играя на его фобиях и амбициях. В этом свете не выглядит абсурдным предположение, что химическая атака в Думе была затеяна в том числе и для того, чтобы еще больше привязать Москву к Дамаску. Понятно, что уйти из Сирии после американской бомбардировки Путин не может, это было бы катастрофической потерей лица. Но чем дольше Россия остается в Сирии, тем больше вероятность прямого столкновения с американцами, а потенциально и с НАТО.

Разумеется, мне могут возразить: Россия получила две базы, военно-морскую в Тартусе и военно-воздушную в Хмеймиме. Уже одно это, по мнению российских "ястребов", оправдывает сирийскую авантюру. Однако в случае "большой войны" эти базы будут уничтожены или капитулируют за несколько часов. Их выживание на сто процентов зависит от крайне уязвимых коммуникаций с Россией. Даже если Турция (член НАТО), например, позволит российским кораблям проходить через черноморские проливы, американский флот перекроет им доступ к сирийским берегам. Соотношение военно-морских сил в Средиземном море не в пользу России. Да и остановить последнюю бомбардировку сирийских химических центров они не смогли.

И, пожалуй, самый главный итог субботнего ночного залпа: США и их союзники еще раз поставили Москву на то место в международных делах, которого она заслуживает. И место это не из почетных. Привычная тактика Путина – "вы сначала докажите, что это мы, а потом мы с вами будем разговаривать" – более не работает. Российские дипломаты могут сколь угодно долго требовать доказательств и изобретать немыслимые способы отравления семьи Скрипалей и применения химического оружия против сирийского населения. С ними просто не вступают в дискуссии, а в оскорбительно-вежливой форме посылают по известным адресам. Это естественно и, в общем, ожидаемо. А тут еще и экономические санкции, объявленные США, росчерком пера ослабили одну из крупнейших российских корпораций, обрушили финансовый рынок и обвалили рубль. Похоже, судьбу российской экономики решают по сути не в Москве, а в Вашингтоне.

Так что накануне инаугурации Путину есть о чем подумать: шанс избежать наихудшего сценария у него еще остается. Дональд Трамп не случайно раз за разом повторяет, что ему хотелось бы "поладить" с Россией. Правда, "поладить" вовсе не означает принять условия игры, предлагаемые Путиным. Напротив, американский президент, надо думать, имеет в виду следующее: Россия должна вести себя в соответствии со своими реальными, а не воображаемыми экономическими и военными потенциями.

Юрий Федоров – политический эксперт

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