Сереберенников получил "Золотую маску" за оперу "Чаадский"

Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников получил театральную премию "Золотая маска" за постановку "Чаадский" в театр "Геликон-опера".Об этом сообщается на странице фестиваля в фейсбуке.

Коллективу театра "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова была присуждена специальная премия жюри с формулировкой: "За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности".

Директор фестиваля "Золотой маска" Мария Ревякина открыла церемонию вручения премии словами в поддержку Серебренникова и других обвиняемых по делу "Седьмой студии" и пожелала им "обрести возможность свободно работать".

Премии "Золотая маска" за лучшую режиссуру удостоен Юрий Бутусов за работу над спектаклем "Дядя Ваня" в петербургском Театре имени Ленсовета. Получая премию, Бутусов призвал освободитьбывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, арестованного по делу "Седьмой студии", который уже около года находится в следственном изоляторе. В этом есть особая изощренность, сказал Бутусов и обратился к судьям , от которых зависят какие-то решения, отпустить Алексея Малобродского домой.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходит бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Они вину не признают. Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и его коллег.

Церемония награждения премией «Золотая маска» прошла 15 апреля на Новой сцене Большого театра.