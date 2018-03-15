Театральные деятели поддержали фигурантов дела "Седьмой студии"

Директора и художественные руководители российских театров написали открытое письмо в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии". Текст письма опубликован на сайте Петербургского театрального журнала.

Авторы письма выразили обеспокоенность тем, что Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум уже более полугода содержатся в СИЗО или под домашним арестом. Театральные деятели подчеркнули, что их коллеги "уважаемые в театральном сообществе люди", которые не представляют опасности для общества. По мнению авторов письма, особую озабоченность вызывает жестокость по отношению к Серебренникову. Следствие отказало ему в возможности увидеть мать живой, не смотря на то, что знало о её тяжелом состоянии здоровья.

Открытое письмо подписали представители 26 российских театров.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом. Малобродского поместили в СИЗО. Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и его коллег.