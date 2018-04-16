Белый дом: Трамп хочет скорейшего вывода войск США из Сирии

Цели США в Сирии не изменились. Президент Дональд Трамп хочет, чтобы американские военнослужащие покинули эту страну "настолько быстро, насколько это возможно". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс отметила, что в задачи войск США входит "полный разгром террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России)", а также "создание условий, которые предотвратили бы её возвращение". По словам Сандерс, Вашингтон ожидает от союзников, что те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии "на длительный период".

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о полном выводе американских военных с территории Сирии, однако не назвал конкретных сроков.



В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии, ответив, таким образом, на сообщения о десятках жертв и пострадавших при химической атаке, предположительно совершенной в сирийском городе Дума 7 апреля. Вашингтон, Лондон и Париж утверждают, что располагают доказательствами того, что ответственность за неё несёт режим сирийского президента Башара Асада, и называют целью ракетных ударов по Сирии необходимость воспрепятствовать применению химического оружия в будущем.