СК возобновил проверку отравления Кара-Мурзы-младшего

Следственный комитет России возобновил проверку по фактам двух отравлений, в 2015 и 2017 годах, заместителя председателя движения "Открытая Россия"Владимира Кара-Мурзы-младшего. Об этом сообщил "Коммерсанту" адвокат Вадим Прохоров.

По словам юриста, он присутствовал в кабинете следователя 13 апреля во время опроса по скайпу Владимир Кара-Мурзы-младшего и его жены, которые находятся в США. Кара-Мурза рассказал следователю об обстоятельствах отравлений, заявил, что попытки его "убийства путем отравления" были совершены с целью пресечь его оппозиционную политическую деятельность Онтакже отметил, что "способ, который был выбран для покушений, указывает на причастность представителей российских спецслужб".

Адвокат связывает возобновление проверки с вниманием к делу об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Владимир Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован в феврале 2017 года с "острой почечной недостаточностью на фоне интоксикации". С такими же симптомами он попал в больницу в мае 2015 года. В обоих случаях врачи диагностировали "токсическое действие неучтенного вещества". Оппозиционер требовал возбудить угловное дело, но Следственный комитет несколько раз выносил отказы.