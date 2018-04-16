Джуканович объявил о победе на выборах президента Черногории

Мило Джуканович объявил победу на президентских выборах в Черногории после того, как предварительные прогнозы показали, что он набрал большинство голосов. Джуканович, который шесть раз занимал пост премьер-министра, сказал, что его триумф при голосовании 15 апреля стал "подтверждением решимости Черногории продолжать европейский путь". Выступая перед сторонниками, он назвал свой успех "еще одной важной победой для европейского будущего Черногории".

По данным государственной избирательной комиссии Черногории, после подсчета 97,23 процентов голосов Джуканович набирает 54,1 процента. Его основной соперник Младен Боянич, которого поддержали несколько оппозиционных партий, получил 33,2 процента.

Хороший результат у Драгини Вуксанович - единственной женщины- кандидата, впервые участвовавшей в выборах. Она получила 8,2 процента. Кандидат с пророссийскими взглядами Марко Милачич, обещавший вывести Черногорию из НАТО и отменить антироссийские санкции, получил 2,7 процента. Еще три кандидата набрали менее одного процента голосов каждый. Явка на выборах составила 63,98 процента.

Боянич признал поражение и сказал: "Черногория выбрала то, что она выбрала", хотя и добавил, что победа Джукановича была результатом "шантажа и давления", и он будет продолжать "бороться за освобождение Черногории от Джукановича и его диктатуры".