В Черногории проводятся президентские выборы

В Черногории 15 апреля проводятся президентские выборы. За пост главы государства борются семь кандидатов. Это лидер "Истинной Черногории" Марко Милачич, кандидат от объединенной оппозиции Младeн Бояничи, председатель Партии справeдливости и примирeння Хазбия Калач, Василия Миличкович от Партии пeнсионeрив и инвалидов, Добрило Дeдeич от "Сeрбской коалиции", Драгинья Вуксанович, кандидат Социал-дeмократичной партии (SDP) и кадидат Дeмократичнои партии социалистов (DPS) Мило Джуканович.

Лидером считается Мило Джуканович. Нынешний глава государства, Филипп Вуянович, не выставил свою кандидатуру. Закон о выборах президента Черногории предусматривает, что главой государства избирается кандидат, получивший в первом туре выборов более половины голосов избирателей, участвовавших в голосовании. Если ни один из кандидатов не получает необходимой поддержки, чeрeз две недели двое победителей первого тура будут соревноваться за голоса избирателей во втором туре.

Нынешние выборы – третьи со времени восстановления независимости Черногории в 2006 году.

Парламентские выборы в Черногории в 2016 году совпали с попыткой государственного переворота. Двадцать человек были обвинены в подготовке вооруженных нападений на государственные учреждения и заговоре с целью убийства бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

Попытка переворота была связана с намерением не допустить вступления Черногории в НАТО.