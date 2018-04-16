В России начали блокировать мессенджер Telegram

В России по решению суда начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В течение дня ведомство направит запросы в магазины приложений App Store и Google Play с требованием удалить приложение, сообщил Интерфаксу глава Роскомнадзора Александр Жаров .

В пятницу суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. В тот же день Роскомнадзор внес мессенджер в реестр запрещенных на территории России сайтов.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит работать с помощью встроенных методов обхода блокировок и VPN.

Накануне стало известно, что сервис Opera VPN, позволявший обойти блокировки, объявил о прекращении работы с 30 апреля. Причины этого решения не названы. После сообщения о решении суда заблокировать Telegram в России Opera VPN возглавил топ популярных запросов в российском App Store.