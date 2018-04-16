Осужденный в России украинец Станислав Клых объявил голодовку

Гражданин Украины Станислав Клых, осужденный в России на 20 лет по обвинению в участии в военных действиях против российских федеральных сил во время войны в Чечне, объявил голодовку в колонии.Его письмо опубликовала "Новая газета".

Клых,отбывающий наказание в Верхнеуральской колонии в Челябинской области, добивается перевода в другую колонию. Он также жалуется, что власти Украины, по его мнению,не принимают необходимые усилия для обмена или освобождения своих граждан.

Заместитель главы московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила , что она или ее коллеги в ближайшее время свяжутся с представителями ОНК в Челябинской области и попросят их навестить Клыха в колонии.

Гражданин Украины Станислав Клых был задержан на территории России 2014 году по обвинению в участии в чеченской войне зимой 1994–1995 годов, а также в убийстве российских солдат. В мае 2016 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Клых вину отрицает, а его родные и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. Правозащитный центр "Мемориал" признал Станислава Клыха политзаключенным.