"Злодеяние режима здесь в другом". Версии гибели Максима Бородина

В среду 18 апреля в Екатеринбурге пройдет прощание с Максимом Бородиным - журналистом, который скончался 15 апреля в больнице, не приходя в сознание, после падения с пятого этажа. Бородин занимался журналистскими расследованиями; одной из последних тем, над которыми он работал, стала гибель в Сирии бойцов ЧВК Вагнера из Асбеста. Из сообщения о смерти журналиста многие сделали однозначный вывод.

Александр Тверской

В Екатеринбурге выпал из окна своего дома Максим Бородин - журналист, который первым рассказал о погибших в Сирии российских наемниках из "Вагнера". После падения с 5 этажа Максим впал в кому и скончался.

С 1999 по 2017 год в России было убито 158 журналистов. В среднем за один путинский год правления в стране убивают 8 журналистов. Максим Бородин стал 159-м.

Аркадий Бабченко

В Екатеринбурге после падения из окна собственной квартиры умер журналист Максим Бородин, который первым написал про разгром ЧВК Вагнера под Дейр-аль-Зора и раскрутил эту историю.

Бегите оттуда, братцы.

Коллеги из екатеринбургского издания e1 считают, что у журналиста не было причин сводить счеты с жизнью. В то же время те, кто знал Максима Бородина лично, не спешат связывать его гибель с темой его расследования - в их числе, например, соратник Алексея Навального ​Леонид Волков, который написал по этому поводу в Telegram:

Я не хотел ничего отдельно писать про гибель Макса Бородина; я его знал очень хорошо, и вспоминал его про себя, шума он не любил.



Но у меня второй день вся лента во все более и более дикой конспирологической хреновине о его смерти, и я решил свой собственный «обет молчания» нарушить. Потому что вся эта конспирология мне кажется оскорбительной и, главное, затмевает реальную, настоящую проблему и настоящую причину его гибели.

Леонид Волков считает, что если режим и погубил Бородина, то скорее косвенным образом:

Больно читать бесконечные перепосты теперь уже и в иностранных СМИ про "загадочно погибшего в Екатеринбурге журналиста, расследовавшего деятельность ЧВК Вагнера". Прямо видно, как нарастает снежный ком слухов и пересказов, превращая трагичную историю Макса Бородина в очередное "злодеяние режима". Мол, вот, непонятно как (дверь закрыта изнутри), но убили парня.

Не убили. "Злодеяние режима" здесь в другом.

Я Макса знал очень хорошо. Он — прирожденный журналист-расследователь. Ему нравилось добывать информацию, копаться в ней, выискивать связи, "показывать то, что скрыто". При этом "прирожденный" не значит "отличный"; его выводы часто были поспешными, связи — неподтвержденными. Он часто писал полную хрень. За ним надо было перепроверять. Но он очень хотел работать и хотел работать лучше и рос. Ему всегда было интересно докопаться до истины, это главное.

Он участвовал в моем расследовании по фирме Аргус-СФК дочки губернатора Мишарина и жены генерала Суровикина, покорителя Сирии в далеком 2010 году; Максу не стремно было резко вскочить и поехать со мной в поселок Восточный (это часов пять от Екатеринбурга на север); мы делали с ним и множество других антикоррупционных штук, когда я был в Екатеринбурге депутатом.

Он был человеком непростым, ершистым. Не соблюдал режим, скажем так. Иногда мы с ним хорошо друг друга понимали, иногда не очень. В последние годы его очень мучала неустроенность, он метался: работал в маленьких СМИ и в совсем маленьких СМИ, интересные ему темы вряд ли кому-то были интересны. Кому нужен неудобный журналист-расследователь в Екатеринбурге в 2018 году?

Моя последняя переписка с ним в мессенджере ФБ — февраль этого года; Макс пишет о том, что хочет перебраться в Москву, и не знаю ли я, кто может хотеть его взять на работу. Я не знаю. Извини, Максим; правда не знаю. Даже в Москве пространство возможностей для журналиста сжалось так, что на каждую вакансию, где можно оставаться профессионально честным, стоит очередь в пару сотен человек на место. Насколько я знаю, он подавал резюме на конкурс в видеоотдел ФБК; по крайней мере — просил моей рекомендации. Но и у нас сотни человек на место, а личные рекомендации ничего не значат. Так или иначе, с Москвой не получилось. А в Екатеринбурге он был никому не нужен, хотя со всеми дружил.

История Максима Бородина — это не о нем одном. Не о том, как режим точечно убивает журналиста, который пишет на неудобные темы. Нет. Это история о том, как в его лице режим убивает тысячи журналистов (социологов, политологов, юртстов, экономистов), лишая их любой перспективы, делая их вынужденными выбирать каждый день между честью и куском хлеба, устанавливая для них очень низкий потолок возможностей в очень тесных стенах подцензурного. И вот еще один пьющий журналист в пустых стенах бедной квартиры видит свет только за низкими перилами балкона.

Макс, спасибо тебе за все твои "слушай, а помнишь аэродромдорстрой? я кажется выяснил, как они связаны с...", ты меня заваливал ими часто, и очень часто был прав. Ты хотел рассказывать людям правду; увы, люди не очень это ценят в России сейчас. А неправда убивает.

С мнением Волкова солидарен екатеринбургский журналист Федор Крашенинников.

Не хотел ничего писать про трагическую гибель уральского журналиста Максима Бородина, но увидел что и "Свобода" и "МБХ" про него пишут исключительно в контексте "писал про ЧВК ВАгнера" и "могли убить/убили". Максим писал про многие вещи, в том числе и весьма опасные. Но ничего такого страшного и непоправимого, за что его могли бы убить, да еще и так изощренно, он не написал. Про ЧВК Вагнера много кто писал - почему же крайним оказался журналист провинциального СМИ? Понятно, что многим просто нравится раздувать и искать новые преступления кровавого режима, но все-таки я бы предостерег московских верхоглядов и любителей делать выводы о людях и ситуациях, о которых они мало что знают. У Максима была не только профессиональная жизнь, он был человеком со своими проблемами, которые и могли стать причиной трагедии. Жизнь в России страшна не только режимом, увы. Впрочем, я уже ничему не удивлюсь.

Юрист Юлия Федотова, знавшая Бородина лично, также призывает не делать далеко идущих выводов и ссылается на данные следственной группы, согласно которым дверь в квартире журналиста была заперта изнутри:

Криминал вряд ли. По данным пресс-службы ГУМВД, квартира была закрыта изнутри. Скорее всего, несчастный случай.

Не имея данных, не берусь ни о чем судить. Конспирологических теорий и заговоров строить тоже не нужно. Всё станет известно позже.

В то же время одна из знакомых Бородина упоминает о том, что незадолго до гибели он стал жертвой нападения.

Паулина Андреевна

Я никогда, ничего и ни о ком не писала лишнего. И молчала в тряпочку. Но сейчас, сегодня - сделаю исключение.

На дворе 5 апреля 2018 года.

6 и 7 апреля у меня большое мероприятие с гостями из Москвы и я звоню Максиму Бородину для того, чтобы он пришёл в качестве гостя и, по возможности, отправил оператора от Нового региона на нашу пресс-конференцию.

Максим ответил "Я не могу, я в реанимации".

На мои вопросы "Что случилось? Почему? Давай я к тебе приеду на выходных?" Максим ответил:

- Не надо, все в порядке. Просто выходил из подъезда на улицу и напали сзади. Не знаю кто. Расшибли голову.

Я пообещала ему, что мы увидимся на днях и на этом мы попрощались.

На дворе 12 апреля 2018 года.

Я читаю новости и узнаю, что Бородин «случайно» выпал из окна.

На дворе 15 апреля 2018 года.

Максим Бородин умер.

И я знаю прекрасно, что Макс за словом в карман не лезет, знаю, что у него был адреналин и азарт ко всем этим криминальным историям. Мы давно знакомы и каждый, кто знаком с ним лично знает, что ему только повод дай, он начнёт в том или ином деле истину искать и копаться...

Но то, что произошло-это ужасно и отвратительно.

И я точно знаю, что при всех слабостях Бородина к женщинам, алкоголю и легким наркотикам - он никогда бы «не вышел сам». Тем более у него планировалось повышение и он собирался в мае переезжать в Курган для работы глав.редом какого-то СМИ.

Я очень надеюсь, что правда, в наше непростое время, хотя бы раз восторжествует.

Мы виделись последний раз в 30 числах марта. Веселились, пели в караоке и я точно знаю, что у человека были планы не выйти из жизни, а наоборот, расти и радоваться светлому будущему.

#Новыйрегион, #4Канал...это ваш коллега, ваш друг и часть вашей семьи. Пожалуйста, расследуйте это дело. Я предоставлю вам данные телефонного разговора. Пусть все будет по справедливости.

Максим. Спасибо тебе за тебя.

Другой приятель Бородина в комментариях к этому посту напоминает, что на журналиста нападали и ранее - из-за его сюжета о секте "царебожников", однако, по его словам, он "не связывал это с властью". Речь идет о происшествии в октябре 2017 года, когда Бородина ударили железной трубой по голове после интервью телеканалу "Дождь".

Алексей Столяров

Я виделся с ним полторы недели назад. Он никогда не связывал эти происшествия с властью и уж я точно знаю, что она не причастна к этому. Остальное - жалкий пиар на его порядочном и хорошем имени и попытка приписать политику к этому. <...> Мы общались относительно нападения на него по сюжету о царебожниках и вообще всем этим конспирологическим вещам. И в последний раз мы общались с ним в том числе о покушениях на журналистов и сошлись, что это - маловероятно.

По словам друга Бородина Вячеслава Башкова, за два дня до трагического происшествия журналист сообщал, что его квартиру "обложили":

11 апреля в пять часов утра Максим позвонил мне через мессенджер фейсбука и обеспокоенным голосом сообщил, что его обложили силовики, на балконе человек с оружием и на лестничной площадке люди в камуфляже и масках. Максим высказал мнение, что в кратчайшее время они к нему вломятся с обыском, а сейчас, видимо, ждут разрешения суда. Поэтому ему нужен был адвокат, в связи с чем он ко мне и позвонил. Голос у Макса был встревоженный, но не истеричный, не пьяный, я тут же воспринял всё серьёзно, пообещал позвонить кому могу, и сообщить, как только кто отзовётся.

Я позвонил паре ведущих в Екатеринбурге редакторов СМИ, у которых, по моему мнению, могли быть контакты адвокатов для таких случаев. Но своих адвокатов у них не оказалось. Позвонил коллеге по Общественной наблюдательной комиссии, который был не в городе, он пообещал кого-нибудь найти, но может не сразу (было довольно рано, многие просто не отвечают в такое время). Пролетел час, а потом снова позвонил Бородин и виноватым голосом сказал, что ошибся, видимо какие-то учения, и извинился. Максим занимался журналистскими расследованиями преступлений, паранойя была понятна. Лучше перебздеть, как говорят.

Я не звонил к нему после этого, хотя ждал, что он напишет что-нибудь в фейсбуке. Но не написал. 13-го числа в СМИ появилась информация, что Максима нашли под балконом, и он в реанимации.

Конечно, я испугался и, как смог вырваться с работы, поехал с адвокатом в полицию, предварительно сообщив, что я еду к ним и по какому делу. В отделе опера со мной говорили довольно грубо, извиняюсь, на <отвали>. Несколько раз спросили, почему я утром 11-го не позвонил в полицию, ведь это могло спасти Бородина. В какой-то момент я понял, что меня просто выводят из себя. Попросив говорить со мной по существу, мы дописали объяснение. Тогда же, в полиции я узнал, что Максима под балконами нашли 12-го апреля.

Дома, успокоившись, я понял, что полиция много чего у меня не спросила, например: кому я обращался за юридической помощью для Бородина, контакты этих людей, звонили ли эти люди к нему после меня и т.д.

Ну, а сегодня стало известно, что Бородин умер в реанимации. Знающий систему юрист сказал, что полиция, вероятно, просто ждала, когда Максим умрёт, чтоб передать это дело в СУ СКР. Поэтому со мной говорили о всякой <ерунде>, вместо сбора данных о людях, которые могли что-то знать о Максиме.

Поговорив с коллегой Максима Бородина и другими журналистами, я пришёл к выводу, что, возможно, я последний, с кем он говорил. Это, конечно, надо проверять. Как надо проверять, не было ли у журналиста криминальной хроники информационного агенства Новый деньМаксима Бородина непрошенных гостей из силовых структур, о которых он говорил утром 11 апреля 2018 года. Необходимо точно знать, что ему не помогли выпасть с балкона.

Все общественники Екатеринбурга знали Максима как принципиального и честного журналиста, способного идти до конца. Таких журналистов в Екатеринбурге очень мало. Следствие обязано проверить все обстоятельства и все версии случившейся трагедии. Если кто-то знает, что было с Максимом после утра 11 апреля, то об этом надо сообщить в правоохранительные органы.

К расследованию обстоятельств гибели призвал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

​ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу следственного управления СК РФ сообщает, что по факту смерти Бородина начата проверка. Версия насильственной смерти не рассматривается:

Оснований для возбуждения дела нет. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай, признаков того, что совершалось преступление, нет.



Издание е1 цитирует Полину Румянцеву, главного редактора портала "Новый день" - именно с ним Бородин сотрудничал в последнее время чаще всего:

Максим — высококлассный профессионал, с ним было всегда интересно. Всё, что произошло, это трагическая случайность. Нам всем очень жаль. Он был необычным человеком, очень неординарно мыслил. Он прожил интересную жизнь, очень жаль, что она быстро закончилась. Он бы ещё много успел.