США сегодня могут ввести новые санкции против России – из-за Сирии

Соединенные Штаты сегодня, как ожидается, объявят о новых санкциях против России из-за ее поддержки сирийского лидера Башара Асада, обвиняемого в использовании химического оружия.

Предполагается, что санкции коснутся компаний, которые имеют отношение к поставкам режиму Асада оборудования, связанного с химическим оружием.

Телекомпания CNN сообщила со ссылкой на свои источники, что американские власти изучали деятельность более чем десяти компаний, включая банки и поставщиков оборудования, и хотя бы часть из них, как ожидается, попадут под санкции. По информации телеканала, рассматривался также вопрос о компаниях, продающих России вертолеты.

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила в воскресенье: "международное сообщество не позволит химическому оружию вернуться в нашу повседневную жизнь. [Асад] делает это более обыденным, Россия покрывает это – все это должно быть остановлено".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США не связаны с Сирией. По его словам, их цель – выдавить Россию с международных рынков. Песков назвал санкции "попыткой нечестной конкуренции" и "международным экономическим рейдерством".

Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудили сегодня новые санкции по Сирии, однако, как сообщается, вопрос о каких-либо санкциях против российских компаний или представителей не поднимался.

Новое обострение кризиса вокруг Сирии произошло после гибели десятков мирных жителей в сирийском городе Дума, который, как предполагается, подвергся химической атаке со стороны сил Асада. В ответ США и их союзники нанесли ракетный удар по объектам, связанным с разработкой химического оружия.

Асад и Россия отрицали, что химическая атака имела место, и осудили ракетный удар.

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока не могут получить допуск в город Дума, который находится под контролем сил Асада.