Лидер "Шалтай-Болтая" попросил заменить оставшийся срок штрафом

Предполагаемый лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, который был осуждён на два года колонии, попросил заменить ему оставшийся срок на штраф. Об этом сообщает РИА Новости. Лефортовский суд рассмотрит его ходатайство 26 апреля.

Срок лишения свободы, назначенный Аникееву, истекает в ноябре. В январе Лефортовский суд отказал емув условно-досрочном освобождении. Мосгорсуд подтвердил это решение.

В июле минувшего года Аникеева приговорили в двум годам лишения свободы. После задержания в 2016 году он признал вину, пошел на сделку со следствием и назвал имена двух других участников хакерской группы Александра Филинова и Константина Теплякова. Их позднее приговорили к трем годам колонии.



По версии следствия, группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для последующей продажи данных в интернете. Среди возможных потерпевших от действий хакеров называли пресс-секретаря главы правительства России Наталью Тимакову.