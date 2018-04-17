Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом заявил генеральный директор конкурса Тьерри Фремо. Имена других членов жюри он называть не стал, однако ранее стало известно, что его возглавит актриса Кейт Бланшетт. Всего в жюри Каннского кинофестиваля традиционно входят четыре женщины и четверо мужчин.

Фильмы Звягинцева неоднократно участвовали в Каннском фестивале. В прошлом году режиссер завоевал приз жюри за картину "Нелюбовь". В 2014 году за лучший сценарий был отмечен фильм Звягинцева "Левиафан".

В этом году в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая, вошли 17 лент, в их числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" о зарождении русского рока и, в частности, музыканте Викторе Цое.

Сам Серебренников находится в России под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных театральной труппе "Седьмая студия". Режиссер обвинения отвергает. Мировые деятели культуры неоднократно призывали российские власти освободить Серебренникова.