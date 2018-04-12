Фильм Серебренникова "Лето" вошел в программу Каннского фестиваля

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето", рассказывающий о малоизвестных фактах из биографии лидера группы "Кино" Виктора Цоя, включен в основную программу Каннского фестиваля, который пройдет с 9 по 20 мая.

Серебренников начал съемки картины в июле 2017 года, но в августе был задержан в рамках расследования дела о хищениях в "Седьмой студии". Позднее стало известно, что режиссеру удалось закончить монтаж под домашним арестом.

"Лето" рассказывает о взаимоотношениях Цоя с лидером группы "Зоопарк" Майком Науменко в начале 80-х годов. Музыкант и поэт Борис Гребенщиков, знакомый с героями картины, подверг ее резкой критике и назвал фильм "ложью от начала и до конца". При этом лидер "Аквариума" пожелал самому Серебренникову поскорее оказаться на свободе.