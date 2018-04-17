Выгрузка. Как себя чувствуют Telegram и Роскомнадзор на второй день блокировки

Попытка заблокировать в России мессенджер Telegram, отказавшийся передать ключи шифрования ФСБ, превратилась в интернет-битву с большим количеством пострадавших мирных жителей. Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов, мешая работе множества интернет-сервисов, не имеющих отношения к Telegram.

Потери понес и сам Роскомнадзор: во вторник его сайт подвергся нескольким DDoS-атакам и на какое-то время стал недоступен.

Роскомнадзор создал горячую линию "для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram" – но сообщение об этом на сайте ведомства также было недоступно пользователям.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил во вторник, что, несмотря на блокировку, пока не видит значительного снижения вовлеченности пользователей, "поскольку россияне имеют тенденцию обходить запрет с помощью VPN и прокси-серверов".

А по подсчетам сервиса TGStat.ru, которые приводит The Bell, в понедельник общее число просмотров в 40 тысячах русскоязычных каналах выросло на 30 миллионов – на 17 процентов больше среднего – из-за увеличения репостов и обмена аудиторией между каналами.

По словам Дурова, Россия составляет примерно 7 процентов аудитории Telegram, и даже при потере всего рынка рост в других регионах компенсирует это за пару месяцев.

Цифровое Сопротивление

Но Дуров заявил, что лично для него важно сделать все возможное для российских пользователей и, поблагодарив их за поддержку и верность, сообщил, что начинает из личных средств выплачивать биткойн-гранты администраторам proxy и vpn, помогающим функционированию мессенджера "в рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса". Дуров говорит, что в течение этого года готов пожертвовать на эти цели миллионы долларов личных средств, и призвал всех присоединиться – "настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием".



Основатель Telegram также поблагодарил Apple, Google, Amazon, Microsoft – за то, что "не принимают участия в политической цензуре". И эта часть истории как раз касается потерь для "мирного населения" – пользователей интернета, не имеющих никакого отношения к Telegram.

Когда Роскомнадзор блокировал доступ к серверам Telegram, мессенджер использовал для передачи сообщений серверы крупных интернет-компаний вроде Amazon и Google. Роскомнадзор начал отслеживать и блокировать IP-адреса уже на серверах этих компаний, а это мешает работе множества интернет-сервисов, также использующих эти серверы. Среди пострадавших – интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, мессенджер Viber, российская социальная сеть "Одноклассники", даже сервисы "умного дома".

В выгрузке находится 18 подсетей

Telegram же с помощью пуш-уведомления может переходить с блокированного сервера на новый, который Роскомнадзору нужно снова вычислить и заблокировать. При этом Роскомнадзор использует нечто вроде "ковровой бомбардировки", отсекая не отдельные IP-адреса, а сразу блоки, "подсети".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров так описал процесс:

"Роскомнадзор сначала "разбирает" подсеть, смотрит, не находится ли там крупных, социально значимых ресурсов, и только после этого отправляет ее на выгрузку".

"В настоящее время в выгрузке находится 18 подсетей... Все подсети принадлежат либо Amazon, либо Google. Мы и ту, и другую компанию проинформировали о том, что значительное количество IP-адресов, находящихся в "облаках" этих двух сервисов, подпадают под блокировку на основании решения суда. Поскольку у нас разница во времени достаточно серьезная – когда у них день, у нас ночь, то мы надеемся, что к завтрашнему времени получим некие юридически значимые ответы".

К вечеру вторника число блокированных IP-адресов превысило 15 миллионов и стало приближаться к 20.

The Bell приводит слова руководителя Group-IB Александра Калинина, что при нынешней скорости блокировки – 16 миллионов IP-адресов за два дня – Роскомнадзору потребуется около 500 дней, чтобы полностью блокировать весь интернет – 4 миллиарда IP-адресов.

500 дней, чтобы полностью блокировать весь интернет

Правозащитная группа "Агора" объявила, что запускает "правовой саппорт для помощи владельцам сайтов, серверов, дата-центров, онлайн-сервисов, столкнувшихся в техническими траблами вследствие активности Роскомнадзора".

Пока же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Рассчитываем, что не будет страдать никто из тех, кто

не имеет к этой ситуации отношения, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-

либо другие функции, сервисы или программы, приложения в интернете".

Во вторник также были проблемы с доступом к Twitter, но, кажется, Роскомнадзор не имеет к этому отношения.