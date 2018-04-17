Эдвард Сноуден: блокировка Telegram сломала российский интернет

Невежественной попыткой цензуры назвал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден массовую атаку Роскомнадзора на IP-адреса, которыми пользуется Telegram. Свою запись в Twittere Сноуден опубликовал 17 апреля.

Сноуден признал, что критически относился к модели безопасности Telegram, но высоко оценивает ответ Павла Дурова — "отказ и сопротивление" — на требование российского правительства получить скрытый доступк к частным перепискам. По словам Сноудена, такой ответ демонстрирует "реальное лидерство", сообщает издание "Фонтанка".

Сноуден отмечает, что стремление регулятора наказать мессенджер за защиту прав пользователей привело к тому, что в России "оказался полностью сломан интернет". От этого пострадали ресурсы, не связанные с мессенджером Telegram.

Telegram обжалует решение суда о блокировке. Юристы правозащитной группы "Агора", которая представляет интересы мессенджера Telegram, обжалуют решение Таганского районного суда Москвы 18 апреля. Ущерб интересам пользователей, по мнению адвокатов, нанес суд, а не приложение Павла Дурова.

За день Роскомнадзор включил в 18 миллионов IP-адресов, которыми пользуется Telegram, в реестр запрещённых. Временно перестали работать служба доставки «О'кея», сервисы MasterCard, Twitter, Viber и другие приложения, проблемы испытал и сайт регулятора. Напротив, доступными оказались ранее заблокированные ресурсы с онлайн-казино, порно и энциклопедией экстремизма, говорится в публикации издания "Фонтанка".