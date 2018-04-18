В Башкирии подросток с ножом напал на школу. Есть пострадавшие

В Башкирии, в городе Стерлитамак четыре человека были доставлены в больницу, трое из которых дети, после нападения на школу. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Светлана Кускарбекова. По её словам, состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести, характер травм уточняется.

Ранее в среду Телеграм-канал Mash сообщил, что ученик напал на школу номер 1 в городе Стерлитамак и поджег класс. Как сообщает издание "Уфа1.ру", по словам очевидцев, в школу забежал подросток с ножом и напал на девушку, та выпрыгнула из окна. После этого учителя вывели из здания всех учеников, а в одном из классов начался пожар. Школьник пытался поджечь кабинет информатики, cообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По предварительной информации нападавший учится в девятом классе и имеет задержку психического развития. После нападения он пытался покончить с собой. По данным "Уфа1.ру", он госпитализирован.

На месте работают пожарные, полицейские и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В январе 2018 года произошло сразу два нападения на российские школы. В Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.

21 марта семеро человек получили травмы в результате стрельбы, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области. Огонь велся из пневматического пистолета, у школьников зафиксированы синяки и ссадины.

В СМИ и социальных сетях появились версии о том, что нападавшие вдохновлялись действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек.