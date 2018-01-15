Пермский "Колумбайн"

В истории с нападением двух 16-летних подростков на учительницу и десятилетних школьников в пермской школе №127 пока больше вопросов, чем ответов. Официальная версия случившегося звучит так: двое подростков пришли в школу с ножами, между ними произошел конфликт, в результате которого пострадали 15 человек. Один из нападавших, Лев Биджаков, окончил школу два года назад и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Очевидцы сомневаются, что драка произошла спонтанно, считая случившееся спланированной акцией.

Специалисты по подростковой агрессии считают, что поножовщина в пермской школе может спровоцировать новую волну нападений на школьников, а у американского "Колумбайна" могут появиться новые подражатели (одно из наиболее крупных массовых убийств в учебных заведениях США, произошедшее 20 апреля 1999 года в школе "Колумбайн", когда учащиеся старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд открыли огонь по ученикам и школьному персоналу, в результате чего было ранено 37 человек, 13 из которых погибли, оба стрелявших потом покончили с собой).

События 15 января в школе №127 начались на третьем уроке, на первом этаже, в кабинете класса 4 "Б". В класс вошли двое взрослых парней в черных штанах и кофтах, оба были в темных очках и с ножами, как утверждают очевидцы. Первой попала под удар 46-летняя учительница Наталья Шагулина. Ей сделана операция, состояние преподавателя оценивается как крайне тяжелое, она потеряла много крови. Пострадали еще девять десятилетних детей, угрозы их жизни нет, все они находятся в городской клинической больнице №15. Двое прооперированы, одного ребенка с резаной раной шеи поместили в реанимацию, второй (у него резаная рана глаза), пока находится в операционном отделении. Оба нападавших подростка задержаны и также с ранениями лежат в больнице №4.

В класс вошли два молодых человека (один светловолосый, другой темноволосый). Первый сразу бросился на учительницу молча и стал ее бить. Позже она увидела в его руках нож

​"Моя внучка Лада учится в этом 4 "Б", о случившемся я узнала от дочери, которая мне позвонила. Я живу рядом со школой и сразу же побежала туда, – рассказывает бабушка пострадавшей девочки. – Подошла как раз в тот момент, когда Ладу выносили из школы. У нее две раны на задней поверхности шеи (колотая и резаная), повреждений жизненно важных органов нет, раны сразу зашили в стационаре, госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Сразу после травмы она была в состоянии шока, но сейчас уже понемногу отходит, играет в компьютере. Я боялась ее расспрашивать о случившемся, чтобы не сделать еще больнее. Она только повторяла все время, что ей очень жалко учительницу, на которую пришелся главный удар. Сейчас она пришла немного в себя и рассказывает следующее. Они находились в классе на уроке труда. В класс вошли два молодых человека (один светловолосый, другой темноволосый). Первый сразу бросился на учительницу молча и стал ее бить. Позже она увидела в его руках нож. Темноволосый встал у дверей. Дети повскакивали из-за парт и стали кричать и пытаться кто спрятаться, кто выбежать из класса. Нападавшие стали ударять ножами тех, кто оказывался ближе к ним. Мою внучку уложили лицом на парту и нанесли два удара ножом в шею. Часть детей прорвалась к выходу, среди них и моя девочка. Побежали в учительскую, откуда их направили в медицинский кабинет, где была сделана первичная обработка ран. Через 15–20 минут приехала скорая помощь и полиция. В скорой нам поменяли повязку (я уже была там и все видела), поставили катетер и начали капать физраствор. Увезли в больницу на Баумана, где в приемном отделении встретили нейрохирурги и повезли на обработку ран и КТ для определения глубины колющей раны. Организовано все было хорошо. Психологи ходили вокруг всех нас сразу по нескольку человек. Медицинский персонал при любой проблеме, при любом вопросе бросал все дела и занимался нами. Позже уже в палате проводился опрос сотрудниками ФСБ, МВД и Следственного комитета. Каждые 5–10 минут заглядывал кто-нибудь из персонала. Нам выдали одежду, и мы смогли помыться в душе, переодеться в чистую больничную одежду. Кормили и обедом, и ужином, правда внучка пока не может есть, ей больно. Знаю, что часть детей сразу из класса выбежали из школы и добежали до "Кита" (ближайший к школе магазин. – РС), где и подняли тревогу охранники, увидев окровавленных детей. Знаю, что учительница наша сейчас в крайне тяжелом состоянии. В реанимации. И в тяжелом состоянии после операции один ребенок".

Бабушка Лады говорит, что не знает, кого винить в случившемся. "Разве что тех, кто постоянно по ТВ и в СМИ разжигает ненависть между людьми разных национальностей, религий, между людьми с разными взглядами на жизнь и разными политическими взглядами", – добавляет она в интервью Радио Свобода. Занятия в понедельник и во вторник в школе отменены.

О нападавших известно пока немного. Организатором нападения считается 16-летний Лев Биджаков, который окончил девять классов этой школы и ушел учиться дальше в пермский политехнический колледж. Известно, что он состоял на учете в ПНД в связи с попытками суицида. Близкий друг Льва Иван говорит, что ни разу не слышал о таких попытках.

Если ребенок уходит из дома с ножом, то эта семья не может быть нормальной по определению

"У него нормальная семья, отношения с родителями тоже нормальные, есть младшая сестра. Из увлечений у него только компьютерные игры, других не было", – поясняет Иван в разговоре с корреспондентом Радио Свобода. На вопросы были ли раньше у Льва приступы агрессии или проблемы с наркотиками, оставался ли он на второй год (15 января в СМИ появилась и такая информация), Иван отвечать отказался.

На страничке Льва Биджакова "ВКонтакте" многие записи уже стерты, однако еще днем там содержалась информация о том, что он состоял в популярных группах "Columbine: история преступления" и "School (shooters)" "Школьные (убийцы)". Второй нападавший – Александр, ученик 11-го класса, впрочем, пока о нем информации еще меньше, в соцсетях пишут, что он состоял в тех же пабликах, что и Лев.

"16 лет – это возраст, когда подростки сбиваются в группы, когда для них очень важна своя референтная группа. То, что эти парни состояли в таких группах в социальных сетях, говорит о многом. Ничего нового в подростковой агрессии нет: раньше молодежь собиралась во дворах, дрались улица на улицу, – говорит председатель Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. – Но в этом конкретном случае, думаю, больше вопросов не к школе, а к семьям подростков. Если ребенок уходит из дома с ножом, то эта семья не может быть нормальной по определению. Я не думаю, что парни специально пришли, чтобы напасть на 10-летних детей, они им просто под руку попались. У подростков, напавших с ножами на учительницу и школьников, не сформирована сфера социальной ответственности, они не ориентируются в правовых вопросах. Конечно, их должны обследовать медики, чтобы сделать правильные выводы и выяснить причины нападения. Но основные дефекты воспитания, на мой взгляд, кроются все-таки в их семьях, поскольку дети воспроизводят характер отношений, который они видят дома. Вот там и надо искать".

Нужно расспрашивать близких и знакомых про агрессию – отличался ли он агрессивностью или нет, были ли у него вспышки раздражения

"В этой истории очень важны детали, которых мы пока не знаем. И то, что один из нападавших состоял на учете в ПНД и имел суицидальные попытки, еще ни о чем не говорит, – считает специалист по подростковой агрессии клинический психолог Сергей Ениколопов. – Да, иногда агрессивные подростки переходят в аутоагрессивные, полно детей, которые себя шрамируют, причиняют себе боль и т. д. Как раз больше похоже на то, что он правильно стоял на учете. Нужно расспрашивать близких и знакомых о характере агрессии – отличались ли юноши агрессивностью или нет, были ли у них вспышки раздражения. А вот то, что этот Лев состоял в группах "Columbine: история преступления" и "School (shooters)" – это уже серьезный симптом. В таких же группах был "ивантеевский стрелок" (в сентябре 2017 года 15-летний Михаил Пивнев, ученик ивантеевской школы №1, пронес в школу петарды, пневматическое оружие и тесак. Раненая в голову учительница выжила, покончить с собой он не успел. – Прим. РС). Это особая категория людей, такие встречаются не только в России, но и на Западе: поклонники сведения счетов с местом, где они учились, где якобы была обида. Совершенно необязательно, чтобысоученики или учителя в реальности такого рода подростков как-то обижали.

– Подростковая агрессия существовала всегда, просто по-разному проявлялась. То, что дети тусуются теперь в пабликах, а потом идут с ножами в школу, – все-таки частный случай или это новая реальность?

Их поступок, конечно же, подражание Columbine, сведение счетов со школой

– Это новый этап нашего существования. Раньше было несколько институтов социализации – семья, школа, двор, армия. Теперь семья загружена настолько, что в механизме социализации есть сбои. Не могут родители много времени отводить детям, дворы как механизм социализации постепенно исчезают. Школа устранилась от этой проблемы, она занимается сферой услуг, как самый мощный институт социализации школа исчезает. И этих вот Льва и Александра такими вот школа воспитала. В данном случае, их поступок, конечно же, подражание "Columbine", сведение счетов со школой. Но и тут пока много вопросов. Если первый подросток состоял на учете в ПНД, а второй был нормальным, то почему один другого не остановил? Кто все-таки был инициатором? Все эти сведения очень важны.

Институты социализации переместились в телевизор и интернет, и я не могу сказать, что это качественные институты. Одна из самых болезненных проблем заключается в том, что многие наработки мировой педагогики и психологии "пролетают мимо". Мир изменился, он стал глобальным. Ну, какой "Колумбайн"?! Вы можете себе представить в прежние времена, чтобы у нас были поклонники "Колумбайна"? Ну, рассказали бы скороговоркой осуждающе, но нельзя было попасть на соответствующий сайт. А у нас это уже второй случай! Раньше от школы требовали воспитания, родитель имел право бросить упрек на родительском собрании, что школа плохо воспитывает учеников. А сейчас у родителей этого права нет, школа вообще не должна никого воспитывать, натаскали на ЕГЭ, и слава богу. А кто должен воспитывать? – задается вопросом клинический психолог Сергей Ениколопов.

​Следователи в Перми выясняют мотив преступления. По официальной версии, подростки поругались и начали выяснять отношения между собой на ножах, их разнимала учительница (ее уже предложили представить к государственной награде), за которую попытались вступиться ученики четвертого класса. Эта версия хотя бы объясняет, откуда у обоих нападавших колото-резаные раны, с которыми они попали в больницу. По второй, неофициальной версии, которой придерживаются многие пермяки, с которыми удалось пообщаться корреспондентам Радио Свобода, злоумышленники явились в школу, чтобы мстить за какие-то старые детские обиды. Правда, до сих пор неизвестно, случайной ли жертвой стала учительница Шагулина или она преподавала у Льва и Александра в начальных классах.