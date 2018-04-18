КЗЖ призывает Россию расследовать гибель Максима Бородина

Международный Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал российские власти провести эффективное, справедливое и прозрачное расследование обстоятельств смерти журналиста Максима Бородина, и не исключать вероятности насильственной смерти. Об этом говорится в заявлении организации.

Авторы обращения вспомнили ряд "подозрительных смертей журналистов" в России и не исключают, что Бородин "возможно, подвергся нападению, мотивом которого стали его журналистские расследования".

Журналист из Екатеринбурга Максим Бородин, который первым написал о смерти членов отряда ЧВК Вагнера в Сирии, выпал из окна своей квартиры на пятом этаже в пятницу, 13 апреля, и был доставлен в больницу в состоянии комы. В воскресенье, 15 апреля, он умер. Обстоятельства его гибели остаются неясными. Полина Румянцева, главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. Следственный комитет начал проверку по факту смерти журналиста.