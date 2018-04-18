В ООН считают блокировку Telegram непропорциональной мерой

Блокировка мессенджера Telegram в России является непропорциональным ответом на спор вокруг шести индивидуальных случаев, считает официальный представитель главы ведомства ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Кроме того, по его мнению, в ходе судебного разбирательства по делу Telegram не были соблюдены международные стандарты в области прав человека, которые "требуют юридических защитных мер и надзора".

Ранее в ООН подчеркивали, что доступ к зашифрованным данным по решению суда допускается в отдельных случаях, при наличии судебного ордера для каждой отдельной ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, а не в массовом порядке.

В июле ФСБ, не представив разрешений суда, направила владельцу мессенджера требование выдать ключи для расшифровки переписки по шести телефонным номерам. Telegram ответил отказом, из-за чего был оштрафован на 800 тысяч рублей.

13 апреля суд вынес решение о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. Суд постановил ограничить доступ к Telegram немедленно до исполнения сервисом обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

К 17 апреля Роскомнадзор в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram заблокировал уже почти 16 миллионов IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян" и пообещал платить гранты тем, кто помогает обходить блокировку.