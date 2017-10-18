ФСБ против Telegram

Юристы правозащитной группы "Агора" будут представлять интересы компании Telegram в судебном процессе по делу против Федеральной службы безопасности. 16 октября московский мировой суд оштрафовал компанию на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров намерен обжаловать это решение и заявляет, что требования ФСБ не только невозможны технически, но и противоречат Конституции.

По словам Павла Дурова, требования ФСБ нарушают 23-ю статью Конституции России, по которой каждый человек имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. "Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан", – написал Дуров. Он пообещал обжаловать решение Мещанского суда до тех пор, пока "иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией".

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram обратился к юристам, желающим заняться этим делом, и получил более двухсот предложений. В итоге Дуров сообщил, что интересы Telegram в иске против ФСБ в апелляционных инстанциях вплоть до ЕСПЧ будут представлять юристы правозащитной группы "Агора".

Претензии Федеральной службы безопасности вызвал отказ Telegram "предоставить информацию для декодирования" сообщений пользователей, что предусмотрено "законом Яровой". Еще 14 июля, как следует из документов (документ 1, документ 2. – РС), опубликованных Павлом Дуровым, ведомство направило в компанию запрос с требованием раскрыть ключи шифрования, однако "информации о выполнении Telegram этой обязанности" в ФСБ не поступало, – говорится в протоколе об административном правонарушении, который был составлен 14 сентября. Речь идет о нарушении ч. 2.1 ст. 13.31 КОАП РФ "Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет". 16 октября мировой суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей.

Руководитель "Агоры" Павел Чиков в интервью Радио Свобода рассуждает о перспективах обжалования этого решения в российском суде и о том, почему власть стремиться подчинить себе Сеть:

– "Агора" уже довольно много лет ведет тему, связанную со свободой интернета в России. Мы готовим ежегодные доклады на эту тему, осуществляем мониторинг всего происходящего в рунете, ведем большое количество дел, прежде всего уголовных, в отношении блогеров, разных высказываний в интернете, по экстремизму, по клевете и так далее. Для нас свобода интернета – это один из основных приоритетов. Когда Павел Дуров объявил об отборе юристов на ведение дела "ФСБ против Telegram", мы абсолютно естественным образом откликнулись и получили в итоге такую возможность. Дело это принципиально важное, потому что это фактически сегодня, я не побоюсь этого слова, глобальное дело о защите права на анонимность, от попыток спецслужб деанонимизировать всю переписку в интернете. Если раньше таким основным делом был кейс "ФБР против Apple", который закончился в пользу Apple, то вот сейчас ему на смену пришло дело "ФСБ против Telegram", по которому уже вынесено негативное судебное решение. Это дело, если оно не будет положительно для Telegram разрешено в Мещанском районном суде, при рассмотрении дела во второй инстанции, станет крупным, громким, основным международным кейсом по защите права на тайну переписки в интернете.

"Невозможно предоставить ключи шифрования просто потому, что этих ключей не существует в природе"

– В чем суть претензий ФСБ к Telegram, какова предыстория вопроса?

– В середине июля Федеральная служба безопасности направила запрос в британскую компанию TelegramMessenger LLP о предоставлении данных по нескольким абонентам, нескольким пользователям Telegram, которые якобы подозреваются в террористической деятельности. Telegram не предоставил эти данные, поскольку в запрошенных данных есть ключи дешифровки переписки. ФСБ составила протокол о непредоставлении по этой статье 13.31 Кодекса об административных правонарушениях, и 16 октября мировой судья вынес решение о признании компании виновной и наложил штраф в 800 тысяч рублей.

– Павел Дуров говорит, что это даже технически невозможно – предоставить ключи шифрования. Что в этом случае тогда требует ФСБ?

– Технически невозможно предоставить ключи шифрования просто потому, что этих ключей не существует в природе. Потому что ключи генерируются на устройствах пользователей для данного конкретного чата. Грубо говоря, они сгенерировались, люди пообщались, и после этого разговор заканчивается. То есть Telegram не имеет технически возможности – вскрывать переписку любого своего пользователя, будь это конкретные данные, о которых запрашивала ФСБ, или любые другие. По сути, дело сводится к тому, что ФСБ требует от компании разработать такую возможность, что называется, "back door", то есть некий черный ход или некий такой универсальный ключ, который позволил бы спецслужбам читать переписку любых пользователей Telegram. Что, безусловно, уничтожает смысл самого продукта.

– Как дальше это решение может быть обжаловано, какие есть сроки, аргументы, перспективы?

– Сроки установлены кодексом – 10 дней со дня получения копии решения. Грубо говоря, с 16 октября десять дней – до 26 октября срок обжалования. Может быть, он продлится на несколько дней, пока компания не получит решение из самого суда. Про аргументы я, конечно, вам говорить пока не готов просто потому, что процесс обдумывания и формулирования аргументов идет полным ходом. Основная развернутая позиция и все доводы и доказательства невиновности компании будут приводиться на самом судебном заседании в Мещанском районном суде Москвы, которое состоится, скорее всего, во второй половине ноября.

– Ваши юристы планируют дальше вести это дело, например, в ЕСПЧ, если апелляционная инстанция откажется встать на сторону Telegram?

– Пока о дальнейших планах после апелляционного рассмотрения говорить преждевременно просто потому, что мы работаем на результат уже в апелляции, а все дальнейшие шаги и действия будут обсуждаться после.

"Компании ставится ультиматум: либо она открывает переписку пользователей для российских спецслужб, либо прекращают работать на территории РФ​"

– Может ли ситуация привести к блокировке Telegram на территории России?

– Это угроза, которую российские власти сформулировали, и сейчас они предпринимают все усилия, чтобы ее реализовать. По сути компании ставится ультиматум: либо она открывает переписку всех пользователей для российских спецслужб, либо прекращает работать на территории Российской Федерации. Будет такая блокировка или не будет? С одной стороны, будет это решение со стороны власти или нет, мне сказать трудно – это вопрос к ним, но о таком намерении они уже заявили. А будет ли это технически возможно и как это будет происходить – это вопрос к технарям. Я юрист, я не могу прокомментировать, каким образом Telegram может, допустим, продолжать работу в случае каких-то усилий российских властей по блокировке.

– Власти объясняют желание контролировать людей, читать их переписку необходимостью повышать безопасность, говорят, что это спасет нас от терактов. Как вы считаете, насколько жизнеспособна эта аргументация?

– Ссылки на угрозы национальной безопасности как основание для ограничения конституционных прав и свобод – абсолютно классические, стандартные и, в принципе, оправданные доводы со стороны властей. На это ссылаются при любых ограничениях прав и свобод человека по всему миру, и это не российские уникальные разработки. Более того, все нормативные акты, регулирующие права и свободы человека, предусматривают возможность для властей ограничивать права и свободы в интересах национальной безопасности. Это право властей никто не оспаривает. Вопрос заключается в том, действительно ли в данном случае существует угроза национальной безопасности, нельзя ли ее устранить иными методами, кроме как вторжением в частную жизнь граждан? Где проходит этот баланс: ограничение интересов конкретных людей, имеющих право на тайну переписки, и интересов властей, предположительно действующих в каких-то там национальных государственных, общественных интересах в целом?

"Мы живем в цифровую эпоху, и российские власти претендуют на тоталитаризм в новом цифровом мире"

​– Вы упомянули дело "ФБР против Apple". Как вы считаете, в России с политической точки зрения возможна ситуация, при которой власти отступят и Telegram и в целом принцип анонимности в интернете победят?

– Вопрос защиты частной жизни и тайны переписки и переговоров, на самом деле, очень важный, чувствительный, в том числе для российских властей. Не только потому, что каждый чиновник, пользующийся Telegram, WhatsApp, Viber и другими средствами конфиденциальной связи, тоже оказывается под ударом, но и потому, что это означает фактически претензии российских властей на некий авторитаризм в цифровую эпоху. Мы живем в цифровую эпоху, с искусственным интеллектом и разными биткоинами и блокчейнами, и при этом российские власти претендуют на абсолютно тотальный контроль, на тоталитаризм в новом цифровом мире. Это глобальная угроза всему цифровому будущему и устройству мира, которое сейчас формируется. Вопрос к российским властям: готовы ли они, по сути дела, бросить вызов всему миру? – заключает Павел Чиков.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 году, в феврале 2016 года число его пользователей составило более 100 миллионов человек. Летом этого года, после того как ФСБ заявила, что теракт в Санкт-Петербурге был подготовлен с помощью мессенджера Telegram, глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Павлу Дурову с требованием внести мессенджер в реестр распространителей информации и предоставить ключи шифрования переписки. Основатель Telegram отказался это делать, мессенджер принудительно внесли в реестр, однако блокировки сервиса удалось избежать.