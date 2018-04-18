В Москве состоялась акция против нехватки лекарств для ВИЧ-позитивных

В Москве на открытии международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии активисты провели молчаливую акцию, чтобы привлечь внимание к нехватке лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов в России. Ранее на конференции выступила вице-премьер России Ольга Голодец. Она рассказала об успехах России в борьбе с ВИЧ.

Как сообщает "Тайга.инфо", в зале, где проходило заседание, участники движения "Пациентский контроль" составили надпись "Стоп перебои" из букв, которые они написали красной краской на белых майках. В акции приняли участие активисты из Калининграда, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга, Краснодара, Калининграда, Перми, Москвы, Нидерландов.



По данным издания, с начала 2018 года на сайт "Перебои.ру" поступило более 50 сообщений о нехватке антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ в разных регионах России и двадцать жалоб на отказы в диагностических процедурах. Из-за отсутствия или нехватки препаратов в 15 регионах России пациентам проводят замены схем лечения без медицинских показаний, некоторые вынуждены делать перерыв в лечении. В ряде регионов пациентам рекомендуют приобретать лекарства за собственный счет, отмечают активисты.

Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, в настоящее время в России проживает 944 тысячи человек с диагнозом ВИЧ, из них 346 тысяч постоянно получают антиретровирусную терапию.

В конце прошлого года исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Мишель Сидибе в интервью "Коммерсанту" сообщил, что Россия является третьей страной в мире по числу новых случаев ВИЧ-инфекции после ЮАР и Нигерии. Чтобы "переломить" ситуацию с эпидемий ВИЧ в России, необходимы политическая воля и ускоренный план мер по борьбе с распространением заболевания, который должен инициировать российский президент, считает Сидибе.