Россия на третьем месте по числу новых случаев ВИЧ после ЮАР и Нигерии

Россия является третьей страной в мире по числу новых случаев ВИЧ-инфекции после ЮАР и Нигерии. Эти данные привел в интервью "Коммерсанту" исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Мишель Сидибе. Чтобы "переломить" ситуацию с эпидемий ВИЧ в России необходимы политическая воля и ускоренный план мер по борьбе с распространением заболевания, который должен инициировать российский президент, считает заместитель Генерального секретаря ООН.

Особую озабоченность, по словам Сидибе, вызывает то, что эпидемия расширяется на все население. С 2010 года эпидемия в странах Восточной Европы и Центральной Азии выросла на 60 процентов, это - новые случаи. 80 процентов из них зарегистрировано только в России, заявил исполнительный директор UNAIDS. Он отметил, что проблема ВИЧ и СПИДа комплексная и связана с большим количеством тем, которые могут быть табуированы в обществе — секс, наркотики, определенное поведение людей. Официальные лица не любят упоминать об этом.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что Министерство образования и науки России потребовало от организаторов открытого урока по профилактике ВИЧ не использовать слово "презерватив" и "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем".

В России сейчас более миллиона человек инфицированы ВИЧ. И это только подтвержденные случаи. Государственные программы по борьбе с ВИЧ инфекциями направлены на лечение тех, кто уже заболел. Но по данным экспертов, крайне мало делается для того, чтобы предупреждать распространение. Особенно в группах риска. Правозащитники и медики заявляют о недостаточном финансировании борьбы с заболеванием.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.