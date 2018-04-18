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Фемида под каблуком

Фемида под каблуком
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В Петербурге 18 апреля активисты молодёжного демократического движения "Весна" провели возле здания городского суда театрализованную акцию в защиту права на справедливое судебное разбирательство. "За последний год по политическим делам было осуждено более 1000 человек. Решения "конвейерных" судов выносились с явным пренебрежением как к праву, так и к процессуальным нормам. Мы считаем, что своими последними решениями, беспрецедентными по уровню абсурда и неоправданной жестокости, судебная система в России защищает не закон, а интересы коррумпированной власти", говорят участники акции.

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