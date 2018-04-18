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Суд за оригами на Лубянке

Суд за оригами на Лубянке
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Суд в Москве в среду назначил по 100 часов обязательных работ участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и её другу Дмитрию Энтео. Активистов обвинили в организации одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением порядка. Поводом послужила акция против блокировки мессенджера Telegram. Марию Алехину, Дмитрия Энтео и еще 10 человек задержали 16 апреля, в день, когда Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Активисты запускали разноцветные бумажные самолетики у здания ФСБ на Лубянке. Следствие называет активистов "группой граждан", которые "осуществляли запуск бумажных изделий, засоряя ими место движения пешеходов" в "непосредственной близости от ФСБ".

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