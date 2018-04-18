В Башкирии задержан подросток, подозреваемый в нападении в школе

В Башкирии задержан 17-летний подросток, подозреваемый в покушении на одноклассников и учителя в школе Стерлитамаке. В сообщении Следственного комитета уточняется, что задержание произошло в больнице, где школьнику продолжают оказывать медицинскую помощь. Задержанного с разрешения врачей допросили следователи.

В среду, 18 апреля, ученик коррекционного класса школы № 1 зашел с ножом в кабинет информатики, где находились его одноклассники, ранил одну ученицу и учителя. Затем он разлил горючее вещество в классе и поджег его. После этого подросток нанес ранения сам себе. В школе сработала пожарная сигнализация, и одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа, получив травмы.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Также заведено второе дело – по статье о халатности в отношении сотрудников органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Как выяснили следователи, ранее в органы профилактики преступлений несовершеннолетних уже поступали жалобы на агрессивное поведение подростка.

В январе 2018 года произошло сразу два нападения на российские школы. В Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором. 21 марта семеро человек получили травмы в результате стрельбы, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области. Огонь велся из пневматического пистолета, у школьников зафиксированы синяки и ссадины.