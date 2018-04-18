Совет безопасности ООН провел заседание по "делу Скрипаля"

Совет Безопасности ООН провёл заседание по итогам расследования отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инициатором встречи выступила Великобритания, на территории которой произошёл инцидент. Стороны обсудили выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия.

В Лондоне настаивают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведённым в России. Представитель Великобритании при ООН Карен Пирс также заявила, что в 2013 году российские спецслужбы взломали электронную почту Юлии Скрипаль.

Москва обвинения в причастности к нападению отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 апреля заявил, что при нападении использовалось вещество BZ ("Би-Зет"), которое находится на вооружении у Британии и США. Международные эксперты эту информацию не подтверждают.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в городе Солсбери 4 марта. После нескольких недель лечения 33-летняя Юлия Скрипаль была выписана из больницы неделю назад. Ее отец остается в больнице, хотя он уже не в критическом состоянии. Оба по-прежнему лечатся от последствий отравления.