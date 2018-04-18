В Ярославле прошёл митинг против ввоза мусора из Москвы

В Ярославле прошёл крупный митинг против ввоза мусора из Москвы. Акция в центре города не была согласована с местными властями, но полиция никого не задерживала, сообщает агентство "Интерфакс".

По данным организаторов, на митинг пришли около тысячи человек. Участники акции собирали подписи против ввоза в Ярославскую область мусора из столичного региона. Они также призвали российские власти разработать программу по раздельному сбору и переработке отходов.

10 апреля стало известно, что власти Москвы обратились к Ярославской области с просьбой о помощи в размещении мусора. В обмен столичная администрация обещала передать бюджетный трансферт на сумму около 500 миллионов рублей.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что ежегодно из Москвы будут привозить порядка 200 тысяч тонн отходов. При этом, по словам активистов, сами местные жители вырабатывают около 300 тысяч тонн мусора в год.

Из-за проблемы с размещением мусора с начала года проходят массовые митинги в нескольких городах Подмосковья. Самые крупные из них – в Волоколамске, жители которого требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово". Люди жалуются на выбросы токсичных паров из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом.