В Петербурге наградили обвиненного в пытках сотрудника ФСБ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга вынесло официальную благодарность старшему оперуполномоченному ФСБ капитану Константину Бондареву, которого арестованный активист Виктор Филинков обвинил в пытках. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Бондарева поощрили "за особые заслуги в деле обеспечения безопасности, законности и правопорядка" и "проявленные при этом высокие профессиональные качества, инициативу и настойчивость". Как пояснил изданию глава парламентской комиссии по правопорядку Александр Кущак, сотрудника ФСБ наградили "за образцовое выполнение служебного задания". О каком именно задании идет речь, он не уточнил.

Виктор Филинков был задержан в Петербурге в январе. Его обвиняют по делу группировки "Сеть". По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".

Филинков ранее рассказывал, что после задержания его били током несколько часов, требуя признательных показаний. Филинков пожаловался на пытки в Следственный комитет. В конце марта в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу признали, что против Филинкова действительно использовали электрошокер, поскольку он якобы оказал сопротивление и пытался бежать. Позже ФСБ заявила, что не нашла подтверждений тому, что к задержанным активистам применялись пытки.