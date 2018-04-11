ФСБ не нашла подтверждений применения пыток к Филинкову и Шишкину

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) не нашла подтверждений тому, что к задержанным по делу о группировке "Сеть" активистам применялись пытки. Ответ ведомства опубликовала у себя в Фейсбуке член петербургской общественной наблюдательной комиссии Екатерина Косаревская.

В ФСБ настаивают, что сотрудники силовой структуры не допустили в отношении Виктора Филинкова и Игоря Шишкина нарушения федерального законодательства или иных нормативных актов.

Портал "Медиазона" сообщает, что супруга Филинкова Александра попросила политического убежища в Финляндии. До этого она находилась на территории Украины. Филинкова рассказала, что опасается похищения.

В конце марта в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу признали, что против Филинкова действительно использовали электрошокер, поскольку он якобы оказал сопротивление и пытался бежать.

Сам Филинков ранее рассказывал, что после задержания его били током несколько часов в салоне микроавтобуса, требуя признательных показаний. Многочисленные следы ожогов в области грудной клетки зафиксировали члены Общественной наблюдательной комиссии.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифашистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Кроме Филинкова о пытках сообщилидругие арестованные – Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, а также свидетель по делу –​ Илья Капустин. Он покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии.