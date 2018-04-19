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Клименко: имело бы смысл извиниться за действия Роскомнадзора

Президент России Владимир Путин и его советник по интернету Герман Клименко (архивное фото)

Советник президента по делам интернета Герман Клименко заявил, что следовало бы извиниться за действия Роскомнадзора перед компаниями, которые могли пострадать от блокировки IP-адресов при попытке заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России. Об этом Клименко заявил в эфире телеканала НТВ.

Клименко призвал Роскомнадзор действовать аккуратнее. В то же время, по его словам, глобального катаклизма не произошло, и ситуация "уже нормализовалась", считает советник президента. При этом Клименко упрекнул российские компании за использование иностранных серверов в целях экономии, что, по его мнению, несет ​"известные риски безопасности".

Представители Google накануне вечером подтвердили, что с 13 апреля (когда в России суд вынес решение о блокировке Telegram) компания ограничила возможность использовать свой домен для обхода блокировок. Для этого была изменена сетевая архитектура сервиса, ранее фактически позволявшая использовать домен Google.com как прокси-сервер, пишет издание The Verge. В компании журналистам заявили, что нововведения планировались давно.

С 16 апреля в России по решению суда блокируют доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. По состоянию на утро 19 апреля заблокированы почти 18 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-заказа такси, мессенджер Viber, а также российская соцсеть "Одноклассники". При этом сам Telegram продолжает работать. Эксперты отмечают, что использование Telegram в России после блокировки выросло.

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