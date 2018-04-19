Клименко: имело бы смысл извиниться за действия Роскомнадзора

Советник президента по делам интернета Герман Клименко заявил, что следовало бы извиниться за действия Роскомнадзора перед компаниями, которые могли пострадать от блокировки IP-адресов при попытке заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России. Об этом Клименко заявил в эфире телеканала НТВ.

Клименко призвал Роскомнадзор действовать аккуратнее. В то же время, по его словам, глобального катаклизма не произошло, и ситуация "уже нормализовалась", считает советник президента. При этом Клименко упрекнул российские компании за использование иностранных серверов в целях экономии, что, по его мнению, несет ​"известные риски безопасности".

Представители Google накануне вечером подтвердили, что с 13 апреля (когда в России суд вынес решение о блокировке Telegram) компания ограничила возможность использовать свой домен для обхода блокировок. Для этого была изменена сетевая архитектура сервиса, ранее фактически позволявшая использовать домен Google.com как прокси-сервер, пишет издание The Verge. В компании журналистам заявили, что нововведения планировались давно.

С 16 апреля в России по решению суда блокируют доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. По состоянию на утро 19 апреля заблокированы почти 18 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-заказа такси, мессенджер Viber, а также российская соцсеть "Одноклассники". При этом сам Telegram продолжает работать. Эксперты отмечают, что использование Telegram в России после блокировки выросло.