Трамп покинет переговоры с КНДР, если они не принесут результат

Президент США Дональд Трамп отменит встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном или прервет переговоры с ним, если станет ясно, что его дипломатические усилия не увенчаются успехом. Об этом Трамп заявил в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого президент пригласил в свою флоридскую резиденцию в Мар-а-Лаго.

Одна из причин, по которой саммит может не состояться, заключается в том, что Северная Корея продолжает удерживать под арестом трех граждан США. Трамп, однако, не требует их освобождения в качестве предварительного условия проведения встречи в верхах. Нет информации и о том, что Белый дом увязывает проведение саммита с какими-либо иными требованиями к Пхеньяну. В одном из своих твитов Трамп просто заявил, что “от превращения Корейского полуострова в безъядерную зону выиграет весь мир и КНДР, в частности“.

В стремлении увеличить шансы на успех переговоров Трамп направил в Пхеньян своего директора ЦРУ Майка Помпео, но сведений о том, что Помпео в неофициальном порядке просил Северную Корею освободить американцев, нет. Помпео взял с собой в поездку несколько помощников из ЦРУ, но ни единого сотрудника Госдепартамента или аппарата Белого дома.

Ни время, ни место американо-северокорейского саммита пока не объявлены.