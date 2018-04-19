В России вчетверо выросло количество осужденных за "экстремизм"

За 7 лет в России в четыре раза выросло число осужденных по экстремистским статьям. Среди обвинений – призывы к насилию, возбуждение вражды и розни, организация экстремистского сообщества, пишет "Коммерсант". Правозащитники отмечают, что в основном обвиняемыми становятся региональные активисты, которых привлекают за "малоприятные, но неопасные" высказывания.

По данным Верховного суда России, в целом по этим статьям в 2017 году осудили 604 человек, а в 2011-м таковых было только 149 человек. Более половины осужденных – молодежь до 25 лет.

Директор информационно-аналитического центра "Сова", правозащитник Александр Верховский считает, что на самом деле осужденных по "экстремистским" статьям больше. Он отметил, что каждый год стабильно прибавляется по 50–60 приговоров. По его мнению, это говорит о том, что "система работает на количественный показатель". При этом четкого правового определения слова "экстремизм" в России до сих пор не существует, и часто полицейские называют преступными любые критические высказывания в адрес действующих властей, а суды с ними соглашаются. Как результат, приговоры за публикации в интернете картинки или записи, которые в правоохранительных органах сочли экстремистскими, отмечают правозащитники.

В МВД признали, что иногда судьи выносят ошибочные решения, однако утверждали, что к ответственности привлекают в основном тех, кто "реально вредит и раскачивает ситуацию в стране".



В настоящее время в Красноярске проходит суд по делу медсестры Оксаны Походун, которую обвиняют в хранении изображений экстремистского характера в закрытом альбоме соцсети "ВКонтакте". Прокурор попросил приговорить ее к полутора годам колонии.



