У главы Серпуховского района Подмосковья прошел очередной обыск

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун сообщил об очередном обыске в его кабинете. С чем он был связан, неизвестно. Однако, как утверждает Шестун, во время обыска правоохранительные органы подбросили ему в сейф деньги. Самого чиновника в момент проведения следственных действий в здании администрации не было.

Ранее Шестун заявлял об угрозах со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за то, что чиновник 14 апреля провел в Серпуховском районе митинг с требованием закрыть местный мусорный полигон "Лесная". В четверг Шестун записал открытое обращение к президенту Владимиру Путину. Чиновник заявил, что от него требуют уйти в отставку, шантажируя возможными уголовными делами и изъятием участка, на котором построен его дом. Угрозы якобы поступали в том числе от руководства ФСБ и администрации президента.

Митинги против мусорных полигонов в Подмосковье начались с акций протеста в Волоколамске, где из-за выброса свалочного газа на свалке "Ядрово" отравились десятки детей. 14 апреля митинги прошли уже более чем в десяти районах Московской области. Активисты потребовали отставки губернатора Воробьева. Сам Воробьев намерен вновь идти на выборы главы региона.