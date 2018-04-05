ФСБ пришла к властям городов, где разрешили митинги против свалок

В мэрии Волоколамска и администрации Серпуховского района Московской области, власти которых согласовали митинги 14 апреля против мусорных полигонов, прошли обыски. Об этом корреспонденту Радио Свобода заявил Николай Дижур, организатор акции 14 апреля в Серпуховском районе и депутат подмосковного городского округа Чехов.

По его словам, обыски в Волоколамске прошли вчера, в Серпухове – сегодня, 5 марта. Дижур назвал действия правоохранительных органов "акцией устрашения" и связал их именно с митингами 14 апреля. Он отметил, что обыски в администрации Серпуховского района проводили вооруженные сотрудники ФСБ и подмосковного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями. Они изъяли некие документы. Задержаний, как заявил Дижур, не было. По какому делу правоохранительные органы провели следственные действия, неизвестно. На сайтах главы Волоколамска и администрации Серпуховского района информации об обысках нет.

Митинги против мусорных полигонов в Подмосковье начались с акций протеста в Волоколамске, где из-за выброса свалочного газа на свалке "Ядрово" отравились десятки детей. 14 апреля митинги, как ожидается, пройдут уже более чем в десяти муниципальных районах Подмосковья. Активисты требуют отставки губернатора Московской области Андрея Воробьёва, у которого 14 апреля день рождение. Сам Воробьев ранее заявил, что намерен вновь идти на выборы главы региона.

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