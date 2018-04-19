США призвали нового лидера Кубы "положить конец репрессиям"

Соединённые Штаты призвали нового лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля "положить конец репрессиям" против своего народа. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. По её словам, в Вашингтоне разочарованы тем, что новый глава Кубы был утвержден Национальным собранием, а не избран на выборах.

В четверг новым главой Кубы и председателем Государственного совета​ страны стал 57-летний Мигель Диас-Канель​. За его выдвижение в среду проголосовали члены Национальной ассамблеи. Позднее ​Мигель Диас-Канель​ принёс присягу главы Кубы. На этом посту он сменил 86-летнего Рауля Кастро, воглавлявшего страну с 2008 года. Впервые за полвека Кубу возглавил не член семьи Кастро.

Рауль Кастро, младший брат Фиделя Кастро, останется главой Коммунистической партии, которая определяется конституцией как "высшая руководящая сила общества и государства". В результате он пока останется самым могущественным человеком на Кубе.