Осиротевшая нищета. Эпоха Кастро на Кубе уходит в тень

На Кубе впервые за 59 лет посты лидера государства, председателя Государственного совета и председателя Совета министров, с сегодняшнего дня занял человек, не носящий фамилию Кастро. 57-летний Мигель Марио Диас-Канель Бермудес сменяет 86-летнего Рауля Кастро, по согласованному заранее голосованию членов Национальной ассамблеи.

Одним из первых Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост председателя Госсовета поздравил президент России Владимир Путин, выразивший в телеграмме уверенность в том, что Куба "продолжит уверенно продвигаться к целям, провозглашенным революцией, и выйдет на новые рубежи социально-экономического развития"​. Сам Диас-Канель, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи, заявил: "Внешняя политика Кубы остается неизменной. Куба не поступится своими суверенитетом и независимостью, не станет ни с кем обсуждать свои основополагающие принципы и никому не уступит под давлением и угрозами".

Рауль Кастро, находившийся на высших государственных постах с 2008 года, пока все равно останется, как минимум до 2021-го, самым могущественным человеком на Кубе – первым секретарем и главой Политбюро ЦК Коммунистической партии, которая определяется конституцией как "высшая руководящая сила общества и государства". Этот пост он занял, после своего брата Фиделя, в 2011 году. Кроме того, Рауль Кастро сохранит огромное влияние на жизнь страны и общества и иным способом – через своего сына Алехандро Кастро Эспина, офицера МВД, ветерана войны в Анголе (правда, непосредственно не участвовавшего в боевых действиях) по прозвищу Одноглазый, остающегося руководителем важнейшего Совета национальной обороны и безопасности Кубы, которому подчиняются армия и кубинские спецслужбы, в первую очередь зловещая внутренняя разведка Dirección de Inteligencia.

При этом, судя по сообщениям с Кубы, Рауль Кастро собирается в скором времени переехать из Гаваны в "восточную столицу" государства, город Сантьяго-де-Куба, где похоронен его легендарный старший брат, скончавшийся 25 ноября 2016 года. В любом случае, уход Рауля Кастро в тень становится символическим моментом для страны, находившейся под абсолютной властью семьи Кастро с момента победы революции 1959 года.

Рауль Кастро постепенно передает бразды правления своим самым доверенным приближенным, чтобы гарантировать им, новым лидерам, возможность сохранения их личной власти и господства на Кубе коммунистической идеологии – в условиях непрерывной экономической стагнации, обнищания населения и растущего разочарования среди молодых людей. Так считает российский политолог, историк и социолог, латиноамериканист Татьяна Ворожейкина:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F431566701&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

​– Почему Рауль Кастро уходит именно сейчас, не годом раньше или позже? Он объективно очень старый и уставший человек? Или по другим причинам? И однозначно ли это все – решение только его самого?

– На самой Кубе, кроме членов Политбюро ЦК, наверное, вряд ли кто-то ответит сейчас определенно на такие вопросы, потому что это очень закрытая система. Как происходила передача власти от Фиделя Кастро к Раулю? В 2006 году Фидель объявил о своем грядущем уходе, и в 2008 году Рауль стал председателем Госсовета и Совета министров, и только в 2011 году – генеральным секретарем Компартии. И тогда же, в процессе этого перехода, Национальной ассамблеей был принят закон, по которому лидерам можно находиться у власти только два срока. Это правило теперь распространяется, соответственно, и на государственные, и на партийные должности. Поэтому Рауль Кастро давно объявил, что в апреле 2018 года он оставит посты председателя Госсовета и председателя Совета министров.

Даже остающиеся еще в живых и у руля власти ортодоксы понимают, что лучше все сделать под контролем

Я думаю, что отчасти это и его личное решение, а отчасти – так сказать, биология-физиология. Те, кто на Кубе зовется историческим поколением, те, кто совершил революцию, люди, родившиеся в 20–30-е годы прошлого века, в силу возрастных причин начали массово уходить. Поэтому перед нами смесь институциональной передачи власти (как объявлено, так и передаем) и, с другой стороны, уже назревших перемен. Это неизбежный процесс, и даже остающиеся еще в живых и у руля власти ортодоксы понимают, что лучше все сделать под контролем, чем в какой-то хаотической ситуации.

– Человек, всегда бывший на вторых ролях, всегда – в тени своего знаменитого брата, вдруг, уже в глубокой старости, стал первым человеком в государстве. Давайте вспомним, чем Рауль Кастро запомнился всем кубинцам и миру в роли лидера? Кем он был и кем стал?

– Он хоть и был на вторых ролях, но в определенном отношении его роль на протяжении десятилетий была если не первой, то "полуторной". Рауль с самой победы революции возглавлял важнейшее кубинское Министерство вооруженных сил. То есть контролировал весь военный аппарат, всю армию. А на Кубе она остается второй по численности во всей Латинской Америке, после Бразилии. Можно сопоставить, конечно, при этом население этих двух стран. Во-вторых, уже когда началась подспудная трансформация режима, кубинские вооруженные силы стали одним из важнейших рычагов экономического контроля. На Кубе есть целые отрасли и предприятия, которые прямо или косвенно контролируются армией. И все это также попало под полный личный контроль Рауля. А символом этого контроля стал его сын Алехандро.

Рауль всегда был реально другим человеком, нежели его старший брат, он очень сильно, и психологически, и физически отличается от Фиделя – что, кстати, породило на Кубе массу слухов о его истинном происхождении. При этом для внешней публики Рауль всегда оставался действительно в тени своего крайне экспансивного, открытого брата. Фидель был феноменальным оратором, который часами удерживал внимание наэлектризованной толпы на площади Революции в Гаване. И тем не менее, когда Рауль стал первым человеком в государстве в 2008 году, он довольно смело попытался начать экономическую реформу, ввести определенные рыночные начала, разрешить частные мелкие предприятия под контролем партии и государства, то есть то, что в СССР в свое время называлось "индивидуальной трудовой деятельностью". Определенные попытки такого рода были еще и при Фиделе, но Рауль начал системную замену экономической модели.

Рауль всегда был реально другим человеком, нежели его старший брат

Правда, уже к началу 2010-х годов этот процесс стал буксовать, были даже шаги назад. И сейчас кубинская экономика находится в подвешенном состоянии, продолжения экономической реформы нет. И в этом проявляется главная проблема всех режимов такого рода. Потому что допустить экономическую независимость целого ряда мелких и средних предприятий, PyMEs, как их называют на Кубе и в других странах Латинской Америки, означает позволить и социальную, и политическую независимость. Допустить, что в стране появятся люди, имеющие независимые по отношению к государству источники существования. А это главный, как мы хорошо знаем, для такого рода режимов рычаг контроля над населением. Вот поэтому, не решив эту проблему, Рауль фактически не то чтобы провалил, но застопорил всю экономическую реформу. Теперь она станет важнейшей лакмусовой бумажкой для его преемника.

– Нет ли ощущения, что вообще ничего в этом государстве, по сути, еще очень долго не изменится? Ведь и Рауль Кастро уходит "недалеко", он останется пока главой Компартии.

– Рауль намерен остаться на должности лидера Компартии до 2021 года, когда ему должно исполниться 90 лет. Это большой оптимизм, кстати, я завидую таким людям! Мигель Диас-Канель, до сих пор бывший первым вице-президентом Кубы, то есть первым заместителем председателя Госсовета и председателя Совета министров, конечно, человек Рауля. До 1985 года он – офицер вооруженных сил, там выбился по политической линии. Диас-Канель, в частности, был политическим комиссаром Союза молодых коммунистов Кубы в Министерстве обороны в Никарагуа, во время войны в этой стране и предыдущей власти сандинистов, в 1987–89 годах. Потом он развивал карьеру через кубинский комсомол. С 2003 года он становится первым секретарем партии в провинции Ольгин и членом Политбюро – по предложению Рауля Кастро. Рауль его двигал на все посты в партии, и в 2013 году, опять-таки по предложению Рауля, Мигель Диас-Канель был назначен первым вице-премьером, вместо ушедшего Хосе Рамона Мачадо Вентуры, который принадлежит к этому историческому революционному поколению. Диас-Канель родился в 1960 году, и это первый человек в кубинском руководстве, который родился после революции. Это очень интересное поколение на Кубе – дети того поколения, которое привело революцию к победе. Соответственно, он не пассионарий, а аппаратчик. Рауль Кастро о нем говорит так: он не выскочка и не склонен к импровизациям. А Рауль Кастро всегда очень ценил людей подчеркнуто послушных и верных.

Рауль Кастро всегда очень ценил людей подчеркнуто послушных и верных

Ожидать, что вслед за всем этим начнутся ускоренные реформы, на мой взгляд, слишком оптимистично. На самом деле, и на Кубе это неоднократно случалось, никто не знает, что у такого человека в уме, насколько его политическая карьера сказалась на его личности. Я думаю, что, конечно, сказалась, иного не бывает, тем более если человек уже более чем зрелый. Конечно, он будет находиться под контролем Рауля и тех влиятельных еще людей из исторического поколения, которые остаются в живых. О Диас-Канеле известно, что, будучи первым секретарем Компартии в своей родной провинции Санта-Клара, он поощрял не вполне ортодоксальные вещи. В частности, театральные постановки с участием трансвеститов, а ведь на Кубе гомосексуализм хотя с 1979 года не преследуется в уголовном порядке, но и, мягко говоря, не поощряется. Но с другой стороны, последние его высказывания скорее носят характер традиционалистский и консервативный. На Кубе есть такие местные разрешенные средства массовой информации, блоги в интернете или то, что называется Radio del Barrio, локальный интернет и онлайн-вещание в городских кварталах, так Мигель Диас-Канель их назвал иностранными агентами, обвинил в подрывной деятельности. То есть ясно дал понять, что политических послаблений ждать не следует. А многие кубинские диссиденты сейчас вообще ждут ужесточения репрессий.

На это, впрочем, я могу привести высказывание известного кубинского писателя и диссидента Карлоса Альберто Монтанера, который сделал такое сравнение: "Да, он вот такой, но ведь Адольфо Суарес в Испании тоже был аппаратчиком режима Франко, и последний его государственный пост был идеологическим, он отвечал за сохранность франкистских идей". Так что есть атмосфера сдержанного ожидания. Но вообще идеал Рауля Кастро – это Китай, успешная смешанная экономика под полным контролем Коммунистической партии. Соответственно, можно предполагать, что перед новым кубинским руководством стоят и неотложные экономические задачи, и политические задачи, которые Диас-Канель, естественно, не будет решать пока – или потому, что он вообще к этому не склонен, и в этом смысле он человек Рауля, или потому что у него будет для этого недостаточно власти и полномочий.

– Нередко ситуацию на Кубе в последние годы сравнивают с положением в СССР в 1980-е – самом начале 90-х годов, когда рухнула власть КПСС и распался Советский Союз. И Мигеля Диаса-Канеля прочат теперь в "кубинские Горбачевы". Мне подобные сравнения кажутся довольно примитивными, честно говоря. Но, возможно, я не прав, и они в чем-то оправданны?

– Горбачев не являлся ни либералом, ни демократом, он был вполне классическим партийным аппаратчиком, и если и хранил свои нестандартные взгляды, то где-то глубоко внутри. Все, о чем вы говорите, не исключено. Вспомним, что Горбачев тоже был человеком следующего поколения по отношению к советским партийным старцам. На Кубе во всем ощущается давление снизу и недовольство общества, которое устало от нищеты, бедности, беспросветности, от лжи. Подавляющее большинство населения на Кубе родилось после 1959 года, и люди отчаянно уже хотят свободы передвижения, свободы интернета. Они не хотят уезжать в Майами, во Флориду навсегда, они хотят возможности бывать там – и возвращаться! Они хотят конца цензуры, репрессий, хотят свободы предпринимательства. Как будет с этим социальным заказом обходиться Диас-Канель, пока неясно.

Подавляющее большинство населения на Кубе родилось после 1959 года, и люди отчаянно уже хотят свободы

​– Но кубинский режим при этом все равно уже почти 60 лет демонстрирует совершенно поразительную живучесть. И ведь Куба – страна, исторически сильнейше зависевшая, в разные эпохи, от разных великих держав. Весь ХХ век – это США и Советский Союз. Сейчас есть ли, и появится ли в будущем, хоть какое-то дело Гаване до Москвы, а Москве до Гаваны?

– В последние годы, при Рауле, было заметно обоюдное стремление и Москвы, и Гаваны использовать друг друга в действиях против Вашингтона. Антиамериканизм до конца был ключевой нотой смысла политики и речей Фиделя Кастро. Он выступил фактически против визита Барака Обамы на Кубу несколько лет назад и общей разрядки, которая началась после 2014 года. Это же относится и к уходящему историческому поколению. Рауль, кстати, в этом смысле гораздо больший прагматик. Вот такая взаимная росийско-кубинская поддержка, прагматическая, основанная на нелюбви к США, будет продолжаться и впредь. Но взять Кубу опять на содержание, как во времена СССР, и поставлять ей бесплатную нефть уже никто не будет. Куба по-прежнему от этого очень страдает. В особенности после падения мировых цен на нефть и резкого ухудшения экономической ситуации в Венесуэле, потому что почти весь XXI век именно Венесуэла во многом заменяла для Кубы Советский Союз как дружеская страна, субсидировавшая нефтедолларами и прямыми поставками кубинскую экономику.

Экономические проблемы Гаване надо решать, и вот здесь режим Кастро действительно продемонстрировал фантастическую устойчивость. Это связано, в том числе, и с наследием той подлинности, которую несла когда-то кубинская революция 1959 года, с ее абсолютной независимостью от каких-либо внешних источников. Кубинская революция была порождена внутренними проблемами Кубы – чудовищным неравенством, бедностью в богатой стране. Куба ведь отнюдь не бедная была когда-то страна. Да, есть авторитарные режимы, опять-таки упомянутый уже Китай, или Вьетнам, и целый ряд других, тоже демонстрирующих заметную устойчивость, сохраняя политический контроль над обществом и экономикой и допуская под этим контролем, или под контролем своих силовых ведомств (я недаром упомянула роль вооруженных сил Кубы в этой сфере), существование ориентированных на экспорт индустрии (в случае Кубы сахара, табака, никеля) и предпринимательства.

На Кубе не получится "вьетнамско-китайского варианта", так же, как он не получается и в России

Но я подозреваю, что на Кубе не получится "вьетнамско-китайского варианта", так же, как он не получается и в России. Это связано с иной культурой людей, с другим уровнем их, скажем так, терпения, во всех смыслах, и с наличием, конечно, кубинской диаспоры в Майами. Два миллиона кубинцев живут за пределами Кубы, при населении страны в десять миллионов человек, и из них 1,7 миллиона живут в США, в том числе 1 миллион в Майами, на расстоянии в 90 миль, через пролив. И этот магнит, который вытягивает с острова наиболее энергичных, наиболее способных кубинцев, конечно, будет существовать. Я думаю, что рано или поздно вопрос о неизбежных политических послаблениях встанет.

Возвращаясь к теме России и истории Советского Союза, подчеркну, что именно этот момент (в СССР – переход Горбачева в 1988 году к политическим реформам, когда он увидел, что экономические реформы буксуют) и становится самым опасным моментом такого рода трансформаций для всех коммунистических авторитарных режимов. И власти Кубы это прекрасно понимают – и предпочитают тормозить реформы, и закрывать глаза на то, что собственное население бежит всеми возможными способами с острова, лишь бы сохранить свою власть. Кастро выстроили режим, главная цель которого – воспроизводство этой системы власти.

​– Вся кубинская жизнь, суть политики, общественно-политического дискурса, культурная жизнь, останутся теснейше связаны и впредь с главной для Кубы иностранной державой, с США?

– До сих пор было так. Фидель Кастро, повторю, на этом построил свою главную политическую линию – на образе врага в лице Вашингтона. Следует признать, что США давали ему массу прекрасных поводов, от прямых интервенций до экономического эмбарго, чтобы ими и объяснять все главные неудачи и проблемы кубинской революции. Но идея, конечно, поизносилась и стерлась, кубинцы давно понимают лживость этого постулата.

Кубинская диаспора в США крайне влиятельна

Во-вторых, совершенно непримиримая позиция, которую занимало старое руководство кубинских эмигрантов в США (которые, как французские Бурбоны, "ничего не забыли и ничему не научились"), в кубинской диаспоре имеет все меньше и меньше влияния. В Майами на первые роли выходят более поздние эмигранты, не те, кто бежал в начале 60-х, а те, кто уехал в 80-е годы ХХ века и в последнее время. Это люди молодые, большинство их поддерживают полную отмену американского экономического эмбарго именно по той причине, о которой я говорила – чтобы не давать официальной Гаване козыри для "сплочения внутреннего фронта". И просто они очень хотят наконец ездить туда-сюда! А кубинская диаспора в США крайне влиятельна. Если вы помните, на прошлых президентских выборах в США два кандидата от Республиканской партии были так или иначе связаны с кубинской эмиграцией.

Для Белого Дома, лично для Дональда Трампа Куба сейчас ничего не значит. Во всяком случае, она не входит в первые пункты его внешнеполитической повести, в отличие от, например, отношений с Мексикой или проблемы нелегальной иммиграции из Центральной Америки. Но вот связи с американской кубинской диаспорой для него крайне важны. Поэтому, полагаю, будущее отношений Вашингтона и Гаваны в ближайшее время будет решаться очень ситуативно, –подчеркивает Татьяна Ворожейкина.