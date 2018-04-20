США назвали условия улучшения отношений с Россией

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и посол России Анатолий Антонов обсудили состояние отношений между Вашингтоном и Москвой . Их первая встреча состоялась в четверг в Белом доме, сообщает "Голос Америки".

По словам Болтона, улучшение взаимоотношений было бы в интересах обеих стран. В то же время необходимо обсудить вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, а также отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Кроме того, США выражают озабоченность ситуацией в Сирии и на Украине, говорится в заявлении Белого дома.

Джон Болтон стал советником Трампа по национальной безопасности в апреле, сменив на этом посту Герберта Макмастера. Он известен жесткой риторикой в отношении России. В декабре 2016 года он подверг критике администрацию Барака Обамы за слабый ответ на вмешательство Москвы в американские выборы. Недавно он призвал дать "очень жесткий ответ" на отравление нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля. Необходимо внушить Владимиру Путину, сказал Джон Болтон, что если он прибегнет вновь к таким действиям, то расплата за это будет гораздо более значительной.

Россия обвинения во вмешательстве в американские выборы и в покушении на Скрипаля категорически отвергает.

Новое обострение кризиса вокруг Сирии произошло после гибели десятков мирных жителей в сирийском городе Дума, который, как предполагается, подвергся химической атаке со стороны сил Асада. В ответ США и их союзники нанесли ракетный удар. Москва осудила их действия.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что он введет новые санкции против россиян "как только они заслужат их".Он также посетовал на американскую прессу, которая, по его словам, безосновательно утверждает, что он настроен мягко в отношении Кремля. "Но Россия вам скажет, что не было никого жестче, чем Дональд Трамп". Эти заявления Трамп сделал через день, после того, как пресса сообщила о разногласиях в его администрации относительно введения новых санкций в отношении российских компаний, имеющих отношение к программе создания сирийского химического оружия.