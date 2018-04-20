"Коммерсантъ": Евгений Пригожин финансирует социсследования в Африке

В нескольких странах Африки, где в ближайшее время должны пройти выборы, начали работать российские политтехнологи. Они проводят мониторинг социально-политической ситуации и социологические исследования. Финансированием этой работы, как сообщает "Коммерсантъ", занимается друг президента России Владимира Путина, бизнесмен Евгений Пригожин, которого также связывают с финансированием "фабрики троллей" и так называемой ЧВК "Вагнера".

По данным "Коммерсанта", проект Пригожина в Африке рассчитан на два года, предполагаемая цель проекта – заработать на экспорте политтехнологий из России. Ситуация, когда технологи помогают в Африке прийти к власти неким пророссийским силам, возможна, однако "любой ставленник будет в первую очередь заниматься делами своей страны", считают собеседники "Коммерсанта". Издание при этом отмечает, что сами участники проекта Пригожина не уполномочены давать комментарии СМИ и стараются не афишировать свою работу.

В марте Евгений Пригожин был внесен в санкционный список США по обвинению в участии во вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году. В санкционный список также попало "Агентство интернет-исследований", также известное как "фабрика троллей".