Асад вернул Франции Орден Почетного легиона

Президент Сирии Башар Асад, которого страны Запада обвиняют в военных преступлениях, вернул Франции Орден Почетного легиона, кавалером которого он стал в 2001 году.

В заявлении министерства иностранных дел Сирии говорится, что знак ордена был передан в четверг посольству Румынии в Дамаске, которое сейчас представляет интересы Франции в Сирии.

Источник в окружении Асада сказал агентству France Presse, что сирийский президент вернул орден в знак протеста против участия Франции в ракетном ударе по целям в Сирии 14 апреля, назвав Францию "страной, находящейся в рабстве у Америки". США, Британия и Франция нанесли этот удар в ответ на предполагаемое использование сирийской армией химического оружия.

Еще в понедельник, однако, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж начал процедуру пересмотра награждения Асада орденом.

Асад стал кавалером Ордена Почетного легиона в 2001 году, вскоре после того, как он возглавил Сирию после смерти своего отца. Франция ежегодно вручает эту награду нескольким сотням иностранцев. Кавалером ордена является и российский президент Владимир Путин.