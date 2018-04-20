Кремль изучит жалобу подмосковного чиновника на угрозы ФСБ из-за свалки

В Кремле пообещали ознакомиться с видеообращением главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, заявившего об угрозах со стороны ФСБ и администрации президента. "Я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути. Пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Шестуна, ему угрожают за то, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и доставки мусора из Москвы на местный полигон "Лесная". В обращение чиновника к президенту Владимиру Путину включены аудиозаписи разговоров с несколькими людьми, в числе которых, предположительно, начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления "К" ФСБ Иван Ткачев и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов. Эти люди, как утверждает Шестун, требуют от него уйти в отставку, шантажируя возможными уголовными делами, а также изъятием участка земли, на котором построен дом чиновника. Накануне в администрации Серпуховского района прошел очередной обыск, во время которого, по словам самого Шестуна, ему подбросили взятку.

Митинги против мусорных полигонов в Подмосковье начались с акций протеста в Волоколамске, где из-за выброса свалочного газа на свалке "Ядрово" отравились десятки детей. 14 апреля митинги прошли уже более чем в десяти районах Московской области. Акция в Серпуховском районе была согласована – за ее проведение выступил Шестун. Протестующие потребовали отставки губернатора Воробьева.

Николай Дижур – организатор акции 14 апреля в Серпуховском районе, бывший муниципальный депутат этого района и действующий депутат подмосковного городского округа Чехов – в комментарии для Радио Свобода назвал Шестуна "символом сопротивления" для всего муниципального сообщества Московской области. "Если мы сегодня не отстоим Шестуна, то демократия в Российской Федерации на этом закончится", – заявил политик. Реакцию Кремля на видеообращение главы Серпуховского района Дижур счел "позитивным" фактом.