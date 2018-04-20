Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении в школе Стерлитамака

В Башкирии суд арестовал 17-летнего подростка, который накануне напал на учительницу и учеников в своей школе в Стерлитамаке. Подростку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

18 апреля ученик коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке зашел с ножом в кабинет информатики и ранил учительницу и одну ученицу. Затем он разлил горючее вещество в классе и поджег его. После этого подросток нанес ранения сам себе. В школе сработала пожарная сигнализация. Одна из учениц получила травмы, выпрыгнув со второго этажа.

Помимо дела в отношении нападавшего, расследуют также возможную халатность со стороны сотрудников органов профилактики преступлений несовершеннолетних: они, как выяснили следователи, знали о жалобах на агрессивное поведение подростка.

С начала 2018 года в российских школах произошло сразу несколько нападений. В Перми подростки ранили ножами 15 человек. В Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семерых школьников топором. В марте семеро человек получили травмы при стрельбе, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области.