Фонд Сороса пока не переезжает из Будапешта, но не исключает этого

Представитель фонда Джорджа Сороса "Открытое общество" не подтвердил сообщения СМИ о скором переезде организации из Будапешта в Берлин, однако подчеркнул, что дальнейшая судьба ее штаб-квартиры будет зависеть от действий венгерских властей.

Накануне австрийская Die Presse и другие СМИ сообщили, что в конце августа "Открытое общество" покинет Венгрию и переедет в столицу Германии. Представитель фонда в пятницу в интервью агентству Reuters сказал, что окончательное решение об этом еще не принято. По его словам, много будет зависеть от того, будет ли принят в Венгрии так называемый закон "Стоп Сорос", направленный на ограничения деятельности неправительственных организаций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно обвинял Сороса во вмешательстве в венгерскую политику и поддержке либеральной оппозиции. На минувших выборах партия Орбана "Фидес" получила большинство голосов. Это обеспечило премьер-министру третий срок подряд у власти. После выборов Орбан заявил, что теперь ничто не мешает принять закон "Стоп Сорос".

Законопроект, в частности, позволяет министру внутренних дел запрещать неправительственные организации. В кабинете министров заявили, что речь идет о тех организациях, которые поддерживают мигрантов и представляют собой "риск национальной безопасности". Под угрозу попала в том числе организация Сороса.