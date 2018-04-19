СМИ: фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса покинет Венгрию

Основанный филантропом Джорджем Соросом фонд "Открытое общество" (Open Society Foundation) покинет Венгрию. Организация перенесёт штаб-квартиру в Берлин, сообщает автрийская газета Die Presse. Венгерские СМИ отмечают, что закрытие офиса фонда намечено на конец августа. Агентству Reuters не удалось получить комментарий у представителей "Открытого общества".

Деятельность Сороса в Венгрии столкнулась с резкой критикой премьер-министра Виктора Орбана. Он неоднократно обвинял филантропа во вмешательстве в венгерскую политику и поддержке либеральной оппозиции.

На минувших выборах партия Орбана "Фидес" получила большинство голосов. Это обеспечило премьер-министру третий срок подряд у власти. Избирательная кампания Орбана проходила, кроме прочего, под лозунгами борьбы с нелегальной миграцией. В её поддержке венгерский премьер также обвинял Сороса.

В феврале правительство Венгрии внесло в парламент законодательство, которое позволило бы министру внутренних дел запретить неправительственные организации. В кабинете министров заявили, что НПО поддерживают мигрантов и представляющие собой "риск национальной безопасности". Под угрозу попала в том числе организация Сороса.