Калининград: координатор штаба Навального уехал из России

Координатор штаба Алексея Навального в Калининграде Егор Чернюк, против которого возбудили дело об уклонении от службы в армии. Он намерен просить политического убежища в США, написал в фейсбуке журналист Андрей Лошак.

Сам Чернюк в разговоре с "Медиазоной" подтвердил, что уехал из России. Пока он находится в Европе, чтобы сделать визу, после чего намеревается уехать учиться в США.

Накануне Чернюк сообщил, что его увезли в военкомат на медосмотр. После этого главу штаба Навального в Калининграде обязали 20 апреля прийти в Следственный комитет по делу об уклонении от службы в армии.

В ноябре 2017 года калининградского координатора штаба Навального и его заместителя Олега Алексеева оштрафовали за уклонение от воинскому учету. Чернюку выписали штраф в 670 рублей, Алексееву — 500 рублей.

В сентябре 2017 года Чернюк рассказал "Радио Свобода", что его вызывали сотрудники Центра "Э" и спрашивали о деятельности штаба. Они вынуждали активиста предоставить им переписку сотрудников штаба и отдать большую часть газет. Когда Чернюк отказался, ему сказала: "Егор, ты у нас парень призывного возраста. Тебя можно в армию засунуть. Подумай хорошо до понедельника".