Либо "стучать", либо в армию

Сейчас в разных регионах России работает восемьдесят штабов политика Алексея Навального. Больше 158 000 волонтеров во всей стране агитируют за Навального, который заявил, что собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году. Местные чиновники, полиция, центры "Э" сопротивляются работе активистов различными способами. Волонтеров задерживают во время агитации, отчисляют из вузов и пытаются выгнать из школ. На людей, активно поддерживающих президентскую кампанию Навального, заводят административные и уголовные дела. С приближением осеннего призыва у власти появился новый способ борьбы с активистами.

Координатор штаба Навального в Калининграде Егор Чернюк и волонтер Олег Алексеев рассказали Радио Свобода, что местный центр "Э" пытается отправить их в армию за политическую деятельность.

– Вскоре после того, как я стал координатором штаба Навального в Калининграде, к подруге моего отца пришли сотрудники центра "Э", – рассказывает Егор Чернюк. – Она сдает комнаты в своем доме на берегу моря. К ней в августе приехали пятнадцать полицейских, в том числе сотрудники центра "Э". Они пытались обвинить подругу отца в незаконной предпринимательской деятельности, якобы она берет квартирантов, но не платит налоги. Забегая вперед, скажу, что у них не получилось возбудить дело, не нашли состава преступления. В процессе разбирательства сотрудники центра "Э" втерлись в доверие к подруге отца. Она начала постоянно "пилить" отца на мой счет: "Егору надо срочно бежать в центр "Э", иначе нас всех "позакрывают". Ситуацию в нашем закрытом регионе контролирует ФСБ. Егора никто не спасет, потому что по политическим делам в Калининграде никто не помогает, поле выжжено. Штаб Навального уничтожат, а сотрудников штаба и волонтеров ликвидируют".

Ситуацию в нашем закрытом регионе контролирует ФСБ. Штаб Навального уничтожат, а сотрудников штаба и волонтеров ликвидируют

​Я под давлением родственников две недели назад пошел в центр "Э", прекрасно понимая, что там будет голимый шантаж. В кабинете сидели замначальника нашего местного центра "Э" и еще один сотрудник. Они стали выпытывать сведения о работе штаба. Эшники спрашивали, какими средствами связи мы пользуемся, что планируем делать в ближайшее время. Они даже интересовались, где мы шарики, которые раздаем на улицах, заказываем. Ответы на эти вопросы, между прочим, можно найти в открытых источниках. Потом спросили, готов ли я прямо сейчас предоставить переписку штаба Навального. Я отказался и предложил поговорить о том, что сотрудникам штаба Навального разрисовывают входные двери нацистской символикой и разбивают окна квартир кирпичом. Я сказал, что экстремизмом занимаются люди, которые нам угрожают и на нас нападают. Их надо призвать к ответу в соответствии с законом. Эшники ответили, что у них другая задача – минимизировать работу штаба Навального в Калининграде. Они предложили мне "интересную" схему сотрудничества: отдавать им большую часть газет, которые получает штаб Навального в Калининграде. Ну вроде как они поработали, отняли газеты, снизили эффективность штаба. Мне кажется, эти люди не отличаются интеллектуальными способностями и творческой активностью.

Я под давлением родственников две недели назад пошел в центр "Э", прекрасно понимая, что там будет голимый шантаж

​Я, конечно, отказался. Тогда эшники предупредили: "Егор, ты у нас парень призывного возраста. Тебя можно в армию засунуть. Подумай хорошо до понедельника". Проще говоря, они мне предложили либо "стучать", либо в армию. Ни в понедельник, ни в другой день я к ним не пришел, так что завербовать меня у них не получилось. Тогда эшники вместе с военкомами заявились в штаб Навального. Впятером они пытались вручить повестку в армию и снимали меня на мобильные телефоны. Я от них скрылся, потому что не понимал, как правильно поступить. Вскоре они снова пришли тем же составом. Я взял повестку и обратился к юристу. Я не годен к военной службе по медицинским показаниям, но эшники сказали, что в армию меня все равно заберут и никакой адвокат мне не поможет. Я думаю иначе и составил план. Во-первых, я буду отправлять в прокуратуру жалобы на все их действия. Во-вторых, я получу у врача документы, подтверждающие состояние моего здоровья, затем пойду в военкомат на медкомиссию. Если в военкомате меня по беспределу объявят здоровым, то я буду требовать пересмотра результатов медкомиссии. В общем, я собираюсь тянуть время до окончания осеннего призыва, а потом уеду учиться за рубеж. Я планирую получать высшее образование в одном из университетов США в сфере Computer science. После окончания вуза я вернусь в Россию и буду заниматься борьбой с коррупцией с помощью компьютерных технологий. Я очень хочу, чтобы мне не пришлось уезжать из России навсегда.

​В июне этого года студента 3-го курса юридического факультета Олега Алексеева выгнали из Балтийского федерального университета. Вуз объяснил СМИ, что студента отчислили за прогулы и попытку купить в интернете часы по физкультуре, которые он пропустил. В приказе об отчислении написано "За неуважение к закону и суду, выраженное в публичном пространстве". Алексеев уверен, что его выгнали из-за участия в антикоррупционном митинге 26 марта "Он вам не Димон". В интервью Радио Свобода Алексеев рассказал, что он сейчас работает в штабе Навального в Калининграде и отбивается от военкомов, которые пытаются забрать его в армию.

– Сотрудники военкомата и центра "Э" гурьбой приходят в штаб Навального и вручают мне и Егору повестки. Говорят нам: "В штабе работать вы смелые, а в армии служить у вас, видимо, очко жим-жим". Я отказываюсь расписываться в получении повестки. Сегодня я ходил к врачу, который признал меня ограниченно годным к военной службе, то есть я имею право не проходить срочную службу. В военкомат я не пойду, потому что знаю историю лидера молодежного отделения партии ПАРНАС Михаила Конева, которого из военкомата похитили и насильно отправили в армию.​

​– Но в таком случае на вас могут возбудить уголовное дело по статье "Уклонение от прохождения военной службы".

– Тогда они будут обязаны установить мою годность по состоянию здоровья к службе в армии. И я в рамках следствия предоставлю им медицинские справки. Егор и я нашли доверенных лиц, которые будут обжаловать решение военкомата, если вдруг нас похитят из штаба Навального и отправят служить.

– После громкой истории вашего отчисления из вуза в Калининграде в вашу поддержку прошли митинги студентов. Удалось повлиять на ситуацию?

– У нас получилось привлечь внимание к политическим преследованиям студентов в вузах, но меня не восстановили в университете. Я подал в суд на Балтийский федеральный университет два иска. Первый – о защите чести и достоинства, второй – об отмене приказа об отчислении. В рамках процесса по защите чести и достоинства было два заседания. Проходят они "весело". Представьте, на гражданском процессе бывшего школьника против университета присутствует спецназ приставов с оружием и в масках. Адвокат штаба Навального в Калининграде, который мне помогает, говорит, что он такого на судах по уголовным делам не видел.

​– Вы не жалеете, что поддержали Навального и остались без высшего образования?

– Конечно, нет. Я сейчас занимаюсь самообразованием, получаю ценный юридический опыт и участвую в уникальной избирательной кампании. Мне приятно иметь отношение к этому важному историческому событию.

Комментарий Радио Свобода дал правозащитник и координатор штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов:

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​– Я уверен, что в ситуации, подобной той, в которой сейчас находятся сотрудники штаба Навального в Калининграде, могут оказаться другие оппозиционеры. Отправлять в армию несогласных призывного возраста – ​не новый метод борьбы с оппозицией. Например, в Челябинске несколько лет назад во время выборов в Координационный совет оппозиции сотрудники правоохранительных органов пытались угрожать молодым активистам насильственным призывом в армию. Как правило, угрозы остаются лишь угрозами. При всей "сверхсиле", которая якобы присуща сотрудникам центра "Э", у них нет полномочий призывать на военную службу. Такое право есть только у призывной комиссии. Насильно забрать в армию сложно, хотя и случаются исключения. Например, в Москве лидера молодежного отделения ПАРНАСа Михаила Конева в 2016 году силой отправили служить.

При всей "сверхсиле", которая якобы присуща сотрудникам центра "Э", у них нет полномочий призывать на военную службу

Как я понял, в этой ситуации не совсем верно сработал юрист, представлявший интересы активиста. Михаилу пришлось служить один год в войсках Нацгвардии. Волонтерам и координаторам Навального советую после получения повестки не паниковать и не бежать в военкомат. Прочитайте внимательно (лучше вместе с правозащитниками и юристами) текст повестки, чтобы понять, с какой целью вызывают. Например, Егора Чернюка вызывают для уточнения данных воинского учета. Повестка с такой формулировкой не связана напрямую с призывными мероприятиями. Если гражданин не менял свои персональные данные, то достаточно отправить в военкомат письмо, что никаких изменений в его личной информации нет. Такую повестку присылают с целью выманить призывника в военкомат, чтобы там уже вручить повестку на призывные мероприятия. Конечно, лучше повестку не получать вообще, чтобы у военкомата не было оснований для призыва. Но если активисту пытаются вручить повестку лично сотрудники военкомата, то отказываться от подписания не имеет смысла, поскольку в таком случае составят акт об отказе. Активист будет считаться оповещенным о необходимости явки в военкомат. И в случае неявки на призывные мероприятия без уважительной причины материалы могут быть переданы в Следственный комитет для проведения проверки на предмет возбуждения уголовного дела по уклонению

Важно понимать, что призыв на военную службу осуществляется дважды в год, весной и осенью, в строго определенные периоды. Именно тогда работают призывные комиссии. И следовательно, только в эти периоды могут вызывать в военкоматы для прохождения призывных мероприятий. Вызов в военкомат ранее этих сроков является незаконным, о чем нужно обязательно подавать жалобу в военную прокуратуру. Надо помнить, что человек имеет право обжаловать решение призывной комиссии о прохождении военной службы в вышестоящей призывной комиссии и в суде. Помните, что жалоба в суд приостанавливает вердикт призывной комиссии до вступления решения суда в законную силу. Судебные процессы могут идти очень долго, поэтому к моменту вступления решения в законную силу призыв может закончиться сам собой.

Человек, который опасается, что его могут насильно отправить в армию, должен заблаговременно оформить нотариальную доверенность на людей, способных представлять его интересы во всех государственных органах, организациях и судах. В доверенные лица лучше выбрать родственника, друга, юриста или адвоката. Если активиста молниеносно призовут в армию, эти люди будут иметь право защищать его интересы.