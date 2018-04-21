Адвокат Весельницкая рассказала о встрече со следователями из США

Российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала, что дала показания следователям сенатской комиссии США по так называемому делу о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает "Интерфакс". Встреча, по её словам, состоялась 26 марта в Берлине, о чём Весельницкая ранее не сообщала. По её словам, допрос проходил в закрытом режиме.

Весельницая утверждает, что никаких контактов с людьми из окружения Дональда Трампа у неё не было, а была лишь встреча с другом сына одного из её клиентов. По ее словам, встреча носила частный характер, "и никакого отношения эта встреча не имела ни к личности Хиллари Клинтон и Дональда Трампа-старшего, ни к президентским выборам и каким-либо выборам вообще".

20 апреля Национальный комитет Демократической партии США обвинил правительство России, интернет-ресурс Wikileaks и избирательный штаб Дональда Трампа в сговоре для оказания влияния на результаты президентских выборов 2016 года в пользу Трампа. Как сообщает американское издание Washington Post, руководство Демократической партии США требует, чтобы ответчики признали намерение проникнуть в компьютерную сеть Демократической партии и распространить похищенную оттуда информацию для влияния на результаты выборов.

Истцы считают, что демократам нанесён многомиллионный ущерб. По их словам, хакерские атаки помешали демократам общаться с избирателями и собирать пожертвования, говорится в публикации Washington Post. В иске на указывается конкретная сумма ущерба и заявляется, что окончательный размер компенсации будет установлен в ходе судебного разбирательства – в зависимости от выявленных размеров ущерба.

Среди ответчиков указана российская военная разведка (ГРУ) и бизнесмен Эмин Агаларов. В середине 2016 года он якобы предложил Дональду Трампу-младшему встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Имея связи в Кремле, она якобы владела информацией о кандидате в президенты США, бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон.